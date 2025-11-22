ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Пловдивчанин се прости с надеждата да приключи кариерата на Джон Сина
Пловдивчанинът загуби от доскоро държащия световната титла Джей Усо в четвъртфинален двубой от турнира "Последният път е сега".
Това се случи на събитието "Friday Night SamckDown", провело се в "Бол Арена" в Денвър, Колорадо, през изминалата нощ.
Така Миро се прости с мечтата да се изправи отново срещу Сина и да продължат една от най-големите вражди в този спорт.
Причината е, че в състезанието, което е от общо 16 кечисти, само победителят ще играе срещу 48-годишния Сина на мегашоу, което ще се проведе на 13-и декември във Вашингтон, където започна кариер
Сина и Русев имат една от най-големите вражди в развлекателния спорт, а черешката на тортата бе сблъсъкът им на Кечмания 31, провел се на 29-и март 2015-а година. Тогава Сина спира уникална серия от защити на титлата на Америка на Русев в битката за пояса.
Там българинът се появява с танк, превръщайки откриването си в едно от най-впечатляващите в кеча в исторически план.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 450
|предишна страница [ 1/75 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Първата "Мис България" днес става на 73 години!
11:56 / 22.11.2025
Мира Добрева: Разбрах, че и на 50 животът може да свърши
11:28 / 22.11.2025
Един от най-противоречивите участници напусна "Игри на волята"
22:55 / 21.11.2025
Биляна Йотовска е новата носителка на титлата "Мисис България Евр...
22:45 / 21.11.2025
Виктор Калев: Благодаря за това чудо
14:19 / 21.11.2025
Бизнесмен обиди най-красивата жена, нарече я тъпа, после се извин...
14:00 / 21.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Млада бизнесдама от Пловдив е открита мъртва, родителите с много въпроси
09:24 / 21.11.2025
Сигнал: Любимото "Хепи" ни цака с цените по много хитър начин
17:22 / 21.11.2025
Очевидец: Труп на жена лежи на тротоар в "Смирненски"
08:56 / 21.11.2025
Появиха се заедно на червения килим за първи път от две години
15:03 / 20.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS