Пловдивчанин се прости с надеждата да приключи кариерата на Джон Сина
Автор: Георги Куситасев 13:29Коментари (0)9
© YT: WWE
Българската звезда в кеча Мирослав Барняшев, известен като "Русев" от Световната федерация в развлекателния спорт (WWE) се прости с надеждата да играе с най-титулувания кечист в историята - Джон Сина в последния му дуел на ринга. 

Пловдивчанинът загуби от доскоро държащия световната титла Джей Усо в четвъртфинален двубой от турнира "Последният път е сега". 

Това се случи на събитието "Friday Night SamckDown", провело се в "Бол Арена" в Денвър, Колорадо, през изминалата нощ. 

Така Миро се прости с мечтата да се изправи отново срещу Сина и да продължат една от най-големите вражди в този спорт. 

Причината е, че в състезанието, което е от общо 16 кечисти, само победителят ще играе срещу 48-годишния Сина на мегашоу, което ще се проведе на 13-и декември във Вашингтон, където започна кариер
ата на великия кечист. 

Сина и Русев имат една от най-големите вражди в развлекателния спорт, а черешката на тортата бе сблъсъкът им на Кечмания 31, провел се на 29-и март 2015-а година. Тогава Сина спира уникална серия от защити на титлата на Америка на Русев в битката за пояса. 

Там българинът се появява с танк, превръщайки откриването си в едно от най-впечатляващите в кеча в исторически план.


18.11.2025 Русев загря за турнира на Джон Сина с нова победа
17.11.2025 Пловдивски шампион дари един от медалите си за благотворителна кауза
12.11.2025 Специален гост ще води открита тренировка по бокс в залата на "Лаута"
11.11.2025 Две титли и още 3 медала за "Феникс" (Рогош) от национална купа "Пловдив 2025"
2025"
11.11.2025 Пловдивчанинът Русев разби световен шампион и се доближи до дуел с голяма легенда
07.11.2025 Над 260 подрастващи каратеки ще участват в Купа "Пловдив"
