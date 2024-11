© Емблематичният хип-хоп певец Rob Money от C-Block посети конна база в Нова Загора, научи Plovdiv24.bg. Той остана изключително впечатлен от посрещането и старанието на домакините.



Изпълнителят, който продължава да ни радва с неостаряващите хитове, бе посрещнат със специално приготвена за него трапеза.



Традиционната българска шопска салата и ракия красяха масата на изпълнителя, любим на милиони хора по света, както и поредица от други мезета.



Легендарният музикант изпълни директно от масата един от хитовете на групата -The Future Is So Bright.



