Пет прости стъпки за избягване на настинки
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:25
©
С настъпването на зимата, респираторните вируси, инфекции като грип, бронхит и обикновена настинка оказват сериозно влияние върху общественото здраве и капацитета на здравните специалисти. Всяка година тези заболявания причиняват множество усложнения сред уязвимите хора, което натоварва болниците и медицинските практики.

За да се ограничи тяхното въздействие, нова кампания акцентира върху пет прости и важни мерки, валидирани от експерти, за да се предпазите ефективно през студения сезон.

5 прости стъпки, за да преминете през зимата без да се разболявате

Действията, научени по време на здравната криза с Covid-19, остават много полезни срещу зимните вируси. Носенето на маска в обществения транспорт или ако имате симптоми, редовното миене на ръцете със сапун и вода или използването на хидроалкохолен гел и ограничаването на близкия контакт в случай на заразни заболявания: тези навици формират първа линия на защита.

Не забравяйте да кашляте или кихате в лакътя си и да използвате кърпички за еднократна употреба, за да ограничите разпространението на капчици, пренасящи микроорганизми, доколкото е възможно.

 

Централната роля на ваксинацията през студения сезон

Изправени пред възраждането на инфекции като грипа, властите отново подчертават значението на ваксинацията, особено за хора над 65 години или в уязвими групи. Настоящият процент на ваксинация остава под здравната цел, определена от публичните власти.

Укрепване на имунитета чрез навици и начин на живот

Тялото, което функционира с пълен капацитет, е по-добре способно да се защити от вирусни нахлувания. Редовният прием на плодове, зеленчуци и източници на витамини C и D, съчетан с разнообразна диета, помага за поддържане на защитните сили.

 

Спокойният сън, умерената физическа активност (ходене, колоездене, плуване и др.) и управлението на стреса също играят роля в способността на организма да се справя с микробните атаки. По лекарско предписание някои хора могат да прибегнат до хранителни добавки или спа престои, за да подкрепят тялото през зимата.

Сухият въздух, както на открито, така и на закрито в отопляеми домове, отслабва носната и дихателната лигавица. Редовното пиене на вода ограничава изсъхването им, като по този начин осигурява по-добра устойчивост на вируси. Алкохолните или силно подсладените напитки са склонни да влошат дехидратацията: затова е най-добре да ги използвате само от време на време.

Осигурете вентилация въпреки студа

През студения сезон естественият импулс е да се търси подслон на топло. Редовното обновяване на въздуха в помещенията обаче остава от решаващо значение: това е единственият ефективен начин за елиминиране на вирусите, които се натрупват в атмосферата на жилищните пространства, и за намаляване на предаването им между обитателите. Препоръчва се проветряване в продължение на десет до петнадесет минути, два пъти дневно, дори когато външната температура падне.

Поддържането на здравословни навици през зимата не изисква радикални промени, а последователност и внимание към детайла. Малките действия – от редовното миене на ръце до кратките разходки на чист въздух – изграждат щита, който ни пази от вирусите. В комбинация с ваксинация и балансирано хранене, те формират най-добрата защита срещу сезонните предизвикателства.

Зимата винаги ще носи своите рискове, но и възможности да се грижим по-добре за себе си и близките си. С правилната подготовка и отговорно поведение можем не само да избегнем болестите, но и да преминем през студените месеци по-спокойни, енергични и в добро здраве, пише actualno.com.


