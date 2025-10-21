ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Пет прости стъпки за избягване на настинки
За да се ограничи тяхното въздействие, нова кампания акцентира върху пет прости и важни мерки, валидирани от експерти, за да се предпазите ефективно през студения сезон.
5 прости стъпки, за да преминете през зимата без да се разболявате
Действията, научени по време на здравната криза с Covid-19, остават много полезни срещу зимните вируси. Носенето на маска в обществения транспорт или ако имате симптоми, редовното миене на ръцете със сапун и вода или използването на хидроалкохолен гел и ограничаването на близкия контакт в случай на заразни заболявания: тези навици формират първа линия на защита.
Не забравяйте да кашляте или кихате в лакътя си и да използвате кърпички за еднократна употреба, за да ограничите разпространението на капчици, пренасящи микроорганизми, доколкото е възможно.
Централната роля на ваксинацията през студения сезон
Изправени пред възраждането на инфекции като грипа, властите отново подчертават значението на ваксинацията, особено за хора над 65 години или в уязвими групи. Настоящият процент на ваксинация остава под здравната цел, определена от публичните власти.
Укрепване на имунитета чрез навици и начин на живот
Тялото, което функционира с пълен капацитет, е по-добре способно да се защити от вирусни нахлувания. Редовният прием на плодове, зеленчуци и източници на витамини C и D, съчетан с разнообразна диета, помага за поддържане на защитните сили.
Спокойният сън, умерената физическа активност (ходене, колоездене, плуване и др.) и управлението на стреса също играят роля в способността на организма да се справя с микробните атаки. По лекарско предписание някои хора могат да прибегнат до хранителни добавки или спа престои, за да подкрепят тялото през зимата.
Сухият въздух, както на открито, така и на закрито в отопляеми домове, отслабва носната и дихателната лигавица. Редовното пиене на вода ограничава изсъхването им, като по този начин осигурява по-добра устойчивост на вируси. Алкохолните или силно подсладените напитки са склонни да влошат дехидратацията: затова е най-добре да ги използвате само от време на време.
Осигурете вентилация въпреки студа
През студения сезон естественият импулс е да се търси подслон на топло. Редовното обновяване на въздуха в помещенията обаче остава от решаващо значение: това е единственият ефективен начин за елиминиране на вирусите, които се натрупват в атмосферата на жилищните пространства, и за намаляване на предаването им между обитателите. Препоръчва се проветряване в продължение на десет до петнадесет минути, два пъти дневно, дори когато външната температура падне.
Поддържането на здравословни навици през зимата не изисква радикални промени, а последователност и внимание към детайла. Малките действия – от редовното миене на ръце до кратките разходки на чист въздух – изграждат щита, който ни пази от вирусите. В комбинация с ваксинация и балансирано хранене, те формират най-добрата защита срещу сезонните предизвикателства.
Зимата винаги ще носи своите рискове, но и възможности да се грижим по-добре за себе си и близките си. С правилната подготовка и отговорно поведение можем не само да избегнем болестите, но и да преминем през студените месеци по-спокойни, енергични и в добро здраве, пише actualno.com.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 40
|предишна страница [ 1/7 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Глория напусна сцената
16:24 / 21.10.2025
Правителство предложи край на лятното часово време
14:43 / 21.10.2025
Ретро снимка показва Деси Банова преди 27 години
11:45 / 21.10.2025
Още първата серия на "На всеки километър" започва с огромна лъжа,...
09:57 / 21.10.2025
Пилотът Марио Бакалов: Напукано челно стъкло на самолет не е пово...
08:15 / 21.10.2025
Един огромен талант на 40: Арести, дете от чужденец и любов с жен...
21:28 / 20.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Виктор Калев!
13:53 / 20.10.2025
Станимир Гъмов: Развод, конфликти, трудни периоди
21:34 / 19.10.2025
В пловдивско село започнаха да се раждат много бебета
12:58 / 21.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS