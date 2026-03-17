Когато хората търсят информация за нетното състояние на Хамди Улукая, те всъщност се интересуват от неговия път - как син на кюрдски фермер от Източна Турция успява да изгради мултимилиарден бизнес в Съединените щати.Към 2025 г. различни оценки, базирани на данни от Forbes и Bloomberg, поставят неговото богатство между 13.5 и 14.2 милиарда долара. Това го нарежда сред най-успешните предприемачи в хранителната индустрия и най-богатия човек от Турция.Историята му започва далеч от корпоративния свят. Роден през 1972 г. в района на Ерзинджан, той израства в семейство, което се занимава с животновъдство и производство на млечни продукти. Киселото мляко и сиренето са част от ежедневието му, а не бизнес идея. През 90-те години заминава за САЩ, където първоначално учи английски и работи различни нископлатени работи. Постепенно започва да търси собствен път и възможност да създаде нещо свое.Първият му бизнес в Америка е малка компания за производство на сирене. Тя се ражда от лична нужда – липсата на качествено сирене на пазара. Макар да не носи големи печалби, този опит му дава основа за бъдещ успех. Истинският пробив идва през 2005 г., когато купува изоставена фабрика на Kraft в щата Ню Йорк. С ограничени ресурси, но ясна визия, той възстановява производството и създава марката Chobani.Идеята зад компанията е проста, но навременна – да предложи по-качествено и по-гъсто кисело мляко в стил, близък до традиционното. През 2007 г. продуктите на Chobani излизат на пазара и бързо печелят доверието на потребителите. За няколко години марката се превръща в лидер в САЩ и изиграва ключова роля в популяризирането на гръцкия тип кисело мляко.С нарастването на бизнеса компанията разширява дейността си и навлиза в нови категории като растителни напитки, кремове за кафе и готови кафета. Придобиването на La Colombe показва стремеж към развитие отвъд млечните продукти. Приходите достигат милиарди долари годишно, което превръща Chobani в един от най-значимите играчи в сектора.Основната част от богатството на Улукая идва именно от неговия дял в компанията. Той запазва контрол върху бизнеса и притежава по-голямата част от акциите. Когато през 2025 г. оценката на Chobani достига около 20 милиарда долара, неговото лично състояние нараства рязко. Този скок обяснява защо за кратко време той преминава от милиардер с няколко милиарда към човек с богатство над 10 милиарда.Освен основния си бизнес, Улукая участва и в други проекти. Той придобива Anchor Brewing с идеята да възроди емблематична американска марка. Паралелно с това се утвърждава като обществена фигура, която говори по теми като бежанци, устойчив бизнес и социална отговорност.Социалната ангажираност е съществена част от неговата идентичност. Чрез инициативи като Tent Partnership for Refugees той насърчава компаниите да наемат бежанци и да им дават възможност за ново начало. Участието му в Giving Pledge показва намерението му да дари значителна част от своето богатство. В самата компания той въвежда политики, които дават на служителите дялово участие и по-добри условия на труд.Въпреки финансовия успех, публичният му образ остава сравнително скромен. Той се позиционира повече като предприемач и работодател, отколкото като типичен милиардер. Този подход допринася и за доверието към марката, която изгражда.Перспективите пред неговото богатство остават силно обвързани с развитието на Chobani. Компанията се намира в сегменти с устойчив растеж и има стабилна позиция на пазара. Ако тази тенденция продължи, има всички основания нетното състояние на Хамди Улукая да нараства и в бъдеще.