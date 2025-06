Отиде си голям творец Холивуд осиротя

© На 93-годишна възраст почина прочутият композитор на филмова музика Лало Шифрин. Той е автор на незабравимата мелодия към култовата поредица "Мисията: Невъзможна", както и на десетки други холивудски филми и телевизионни предавания.



Роден в Буенос Айрес, Иифрин става почитател на американския джаз в тийнейджърските си години. През дългата си кариера е бил също пианист и диригент.



Лало Шифрин има четири награди "Грами", включително една за филма "Мисията невъзможна". През 2018 г. получи почетен "Оскар" за цялостното си творчество.



Шифрин стана едва третият композитор в историята на Академията за филмови изкуства и науки, получил почетен "Оскар". Наградата му беше връчена от Клинт Истууд, за когото Шифрин композира осем партитури, припомня Vairiety, цитиран от NOVA.



Актрисата Кати Бейтс каза по време събитието: "Неговата работа не може лесно да бъде етикетирана. Това, което създава, джаз ли е? Класическа муцика, съвременна, популярна ли е? Отговорът е "да“, всичко това е. Лало е истински ренесансов човек: изпълнител на пиано, художник с ноти, диригент и композитор, написал музика за някои от най-запомнящите се филми от последния половин век.“



Също същата вечер Шифрин сподели пред публиката в театър "Долби" : "Композирането за филми е цял живот, изпълнен с радост и творчество. Получаването на този почетен "Оскар" е кулминацията на една мечта. Това е изпълнена мисия."



Шифрин е номиниран шест пъти за "Оскар", включително за музика за Cool Hand Luke (1967), The Fox (1968), Voyage of the Damned (1976), The Amityville Horror (1979) и The Sting II (1983), плюс номинация за най-добра песен за The Competition (1980), но е особено известен с телевизионните си теми.



Темата от "Мисията невъзможна“ му донесе две от петте му награди "Грами“ и три от четирите му номинации за "Еми“. Тя му донесе и огромна слава не само за телевизионния сериал от 60-те години на миналия век, но и за използването ѝ в осемте филма "Мисията невъзможна“ с Том Круз.



Последното голямо произведение на Шифрин е сътрудничество с колегата му аржентински композитор Род Шейтман: "Да живее свободата“ – 35-минутна симфония, посветена на страната им, чиято премиера е на 5 април в театър "Колон“ в Буенос Айрес.



Шифрин е автор на автобиография "Мисията невъзможна: Моят живот в музиката“, издадена през 2008 г. В нея той пише: "В музиката изборът е безкраен. Възможностите за звукови комбинации с акустичните инструменти на симфоничен оркестър, джаз група или камерен ансамбъл все още не са изчерпани. Това, което е направено досега в областта на електронната музика, дори не е докоснало повърхността на огромен континент, който предстои да бъде изследван.“