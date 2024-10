Основателят на One Direction отдаде почит на Лиъм Пейн

© Саймън Коуел изрази дълбоката си скръб след трагичната смърт на бившия член на One Direction Лиъм Пейн само на 31 години.



В емоционално изявление в Instagram основателят на емблематичната момчешка група от 2010 г. сподели за разбитото си сърце, като написа: "Лиъм, съсипан съм. С разбито сърце съм. И се чувствам празен."



65-годишният Коуел сподели, че би описвал Лиам като "мил, забавен, сладък, внимателен, талантлив, скромен, фокусиран" и човек, който обича музиката и своите фенове.



Размишлявайки върху тяхното пътуване, Коуел си спомня за срещата с Пейн за първи път на 14-годишна възраст по време на прослушването му за The X Factor . Въпреки че първоначално той не хареса Пейн, тъй като "не му беше дошло времето", двамата си обещаха да се срещнат отново - обещание, изпълнено, когато Пейн се върна в шоуто и стана част от световно успешната момчешка група One Direction.



"Завърнахте се и след месеци целият свят позна Лиам", написа Коуел и добави: "Никога не забрави за феновете си. Наистина ти пукаше".