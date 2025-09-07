ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Оля Маринова харчи луди пари
Като се вземе предвид, че редовната терапия изисква да се виждаш с психолога си всяка седмица, става ясно, че сумата, от която Оля се лишава в името на емоционалното си добруване, може да надмине 700 лева на месец – пари, с които много българи се опитват да покрият всички разходи по живота си.
Какви чак толкова дълбоки травми има Оля, за да харчи подобни суми за психолог?
Това тя не е споделила, но е известно, че е разведена и сигурно за нея е било трудно да се отърси от разпадането на семейството си. Говори се, че в процеса на търсене на себе си е заживяла с жена, както "Уикенд" вече писа. Освен това върти бизнес, което също предизвиква доста силно напрежение, а в телевизията цяла година търпя критика от страна на зрителите. Поне от последното се отърва – сега хората са се втурнали да одумват новата водеща – Венета, и поне временно са забравили Малинова, пише HotArena.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1150
|
|предишна страница [ 1/192 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Камен Донев: Не може да не ти пука. Ти какъв си - марсианец ли си...
10:45 / 07.09.2025
Азис: Дойде и ме удари пред всички
10:29 / 07.09.2025
Ясен е победителят в "Игри на волята" 7
09:53 / 07.09.2025
На 22 тя задмина майка си по красота
09:47 / 07.09.2025
Наталия Симеонова: Това е имитация на имитацията на супер долни н...
09:37 / 07.09.2025
Кървавото пълнолуние на 7 септември засяга всяка една зодия
07:38 / 07.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
НАП започва да праща писма
17:12 / 05.09.2025
Предприемач от Германия: В България открих нещо удивително
09:37 / 06.09.2025
Експерт: Крадците разпознават домовете без аларма по надписа "Зло куче"
09:25 / 05.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS