Обявиха нови групи за Midalidare Rock In The Wine Valley
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:15
©
Visions of Atlantis, Korpiklaani и още четири банди се присъединяват към фестивала Midalidare Rock In The Wine Valley!

Две групи за първи път в България за фестивала в долината на виното

Шестото издание Midalidare Rock In The Wine Valley ще се проведе от 10 до 12 юли 2026-а година. Към вече обявените Helloween и Twisted Sister се включват още шест банди, две от които идват за първи път в България.

Австрийските симфометъли, Visions of Atlantis ще видим в деня на Twisted Sister в първия ден на фестивала. Пригответе се да отплавате с мултинационалната пиратска метъл машина, която пренася кинематографични, епични приключения на сцената.

Всички фенове ще се присъединят към Армадата и ще се насладят на истории за сила, издръжливост и неизследвани морета. На този ден за първи път в България ще видим американската хард рок банда от New York – AMH (Adam and the Metal Hawks), чийто вокалист е Adam Ezegelian финалист от шоуто American Idol.

Фолкметълите от Финландия, Korpiklaani ще видим във втория ден на фестивала, 11 юли. Известни преди като Shamaani Duo и Shaman. За разлика от други фолк метъл банди, които започват с метъл и после добавят фолк, Korpiklaani стартират с фолк, преди да добавят и метъл към звученето си. Името на групата на фински език се превежда "Клан от пустошта“, а в разговорния език "korpi" означава тъмна стара гора.

Англичаните от Gloryhammer ще са ко-хедлайнери на Helloween в последния ден на фестивала, 12 юли. Стилът им се определя като симфоничен пауър метъл. Всеки член на бандата пресъздава различен герой, и групата има изключително сценично присъствие. Преди тях за първи път в България, ще видим шведската слийз рок банда Hardcore Superstar, създадени през 1997-а с единадесет студийни албума до момента. Швейцарската изцяло дамска пауър метъл банда Burning Witches е последната група за сега, обявена за 12-и юли.

Midalidare Rock In The Wine Valley е от 10 до 12 юли 2026 г. Билетите са в продажба в мрежaта на Eventim в цялата страна, както и в OMV, Билетен център на НДК, Технополис и Български пощи.

Деца до 12 години влизат без билет.


Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

