|Обявиха нови групи за Midalidare Rock In The Wine Valley
Две групи за първи път в България за фестивала в долината на виното
Шестото издание Midalidare Rock In The Wine Valley ще се проведе от 10 до 12 юли 2026-а година. Към вече обявените Helloween и Twisted Sister се включват още шест банди, две от които идват за първи път в България.
Австрийските симфометъли, Visions of Atlantis ще видим в деня на Twisted Sister в първия ден на фестивала. Пригответе се да отплавате с мултинационалната пиратска метъл машина, която пренася кинематографични, епични приключения на сцената.
Всички фенове ще се присъединят към Армадата и ще се насладят на истории за сила, издръжливост и неизследвани морета. На този ден за първи път в България ще видим американската хард рок банда от New York – AMH (Adam and the Metal Hawks), чийто вокалист е Adam Ezegelian финалист от шоуто American Idol.
Фолкметълите от Финландия, Korpiklaani ще видим във втория ден на фестивала, 11 юли. Известни преди като Shamaani Duo и Shaman. За разлика от други фолк метъл банди, които започват с метъл и после добавят фолк, Korpiklaani стартират с фолк, преди да добавят и метъл към звученето си. Името на групата на фински език се превежда "Клан от пустошта“, а в разговорния език "korpi" означава тъмна стара гора.
Англичаните от Gloryhammer ще са ко-хедлайнери на Helloween в последния ден на фестивала, 12 юли. Стилът им се определя като симфоничен пауър метъл. Всеки член на бандата пресъздава различен герой, и групата има изключително сценично присъствие. Преди тях за първи път в България, ще видим шведската слийз рок банда Hardcore Superstar, създадени през 1997-а с единадесет студийни албума до момента. Швейцарската изцяло дамска пауър метъл банда Burning Witches е последната група за сега, обявена за 12-и юли.
Midalidare Rock In The Wine Valley е от 10 до 12 юли 2026 г. Билетите са в продажба в мрежaта на Eventim в цялата страна, както и в OMV, Билетен център на НДК, Технополис и Български пощи.
Деца до 12 години влизат без билет.
