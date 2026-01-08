Обрат Виктор и Кристина са заедно, мислят и за деца

© Участниците в първия сезон на "Ергенът: Любов в рая" Виктор и Кристина се появиха заедно на участие в "Преди обед" по bTV. Там те признаха повече за отношенията понежду си и как всъщност е започнала връзката им.



"Не му беше времето веднага да обявим нашата връзка – има подкасти, предавания. Дениз е в миналото и вече няма значение какво е говорила за мен", заяви Виктор.



Първоначално с Кристина са се виждали "приятелски", но с времето чувствата им са се задълбочили.



"Както всички статии написаха – "Кристина открадна Виктор от Дениз". Тя направи първата крачка", допълни той. "За мен тя си е просто Кристина, а не голяма миска", каза той.



"Твърденията, че съм се разделила с обиди с Виктор, са пълна лъжа. Той е мил и интелигентен човек", сподели на свой ред Кристина.



Двамата са се събрали по време на рожден ден на Габриела, а Виктор ѝ предложил да пътуват заедно.



"И така тръгна нашата любов", сподели Криси, която утични, че не са сгодени и тя няма годежен пръстен.