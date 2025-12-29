Обилни снеговалежи затвориха училища в Турция

© Обилни снеговалежи изненадаха Турция. Министерството на вътрешните работи и Главната дирекция по метеорология в южната ни съседка издадоха предупреждения за части от страната. А влошените метеорологични условия доведоха до преустановяване на учебните занятия в някои провинции и области, пише Haberler.



За днешния ден са затворени училищата в Зонгулдак, Агъри, Аксарай, Киршехир, Мардин, Хакари, Муш, Битлис, Карабюк, Бартин, Болу, Ван и Дюздже. Както и в в Ширнак, Биледжик, Кастамону, Шанлъурфа, Бингьол, Чанкири, Синоп и Йозгат.



Най-влошена е обстановката в Болу и Дюздже, където дълбочината на снежната покривка е надхвърлила вече 50 сантиметра. Екипи на общинската и областната администрация почистват заснежените улици, за да осигурят безопасността на шофьорите и пешеходците.