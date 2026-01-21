ЗАРЕЖДАНЕ...
Нямат край лошите новини за Григор Димитров
"За съжаление ударих китката си по време на мача и силата на болката ограничи възможностите ми в хода на двубоя. Съжалявам затова, че не съумях да се боря, както ми се искаше. Искам да благодаря на феновете за страхотната подкрепа по време на Аустрелиън Оупън. Очаквам с нетърпение да се завърна отново" - гласи краткото изявление на нашия играч.
Хронични проблеми в рамото, контузия на адукторите и последната операция на гръден мускул - това са само част от по-сериозните проблеми, с които Григор Димитров трябваше да се справя през последните 3-4 сезона.
