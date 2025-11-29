ИЗПРАТИ НОВИНА
Нутриционистът Дони Казиска: Хората с диабет и Хашимото рядко се повлияват само от лекарства, трябва и друго
Автор: ИА Фокус 08:34
©
След като ме диагностицираха с диабет тип LADA, ми откриха  и хипофункция на щитовидната жлеза, и Хашимото... Само да отбележа, че в случая и диабет тип LADA, и хашимотото са две автоимунни заболявания. Много често, когато на човек му открият едно автоимунно заболяване, то върви в комплект с второ автоимунно заболяване, както в случая при мен Хашимотото с диабета. Това обясни Дони Казиска, нутриционист и холистик.

"Когато през 2017-та направих изследванията и се установи, че имам завишена стойност на един от хормоните на щитовидната жлеза и на кръвната захар, занесох резултатите при ендрокринолога ми. 

И той ме попита дали бих искала да подходим малко по-различно и по-здравословно, вместо да започнем с медикаменти. Дали не е по-добре да стартираме с промяна в храненето, в движението, да включим добавки, защото стойностите са завишени, но не са чак толкова притеснителни и той би искал, ако аз съм съгласна, да пробваме друг вариант за намаляване на стойността на кръвната захар и съответно на хормона на TSH. И аз се съгласих, но за съжаление пациентите в днешно време много рядко го правят, както и лекарите не предлагат алтернативи на медикаментите. Повечето хора, с които аз работя, отивайки при ендрокринолог, дори с по-ниски стойности на кръвната захар от тези, с които ме диагностицираха, веднага им изписват лекарства. И те си мислят, че пиейки тези лекарства ще се излекуват, ще отслабнат, ще им се подобри енергията, балансът в организма. И в повечето случаи те се заблуждават. За да има наистина подобрение на състоянието, трябва да се включи, освен медикамент, ако той е препоръчително да се използва, хранителен режим, двигателен режим и при нужда - добавки. Само с медикамент, много рядко нещата водят до положителен резултат, т.е. до балансиране на състоянието на човека, който има диабет или Хашимото", коментира още тя. 

"Диабетът е няколко вида. Най-известните са диабет тип 1, който е автоимунно заболяване и при него поддържането на организъма става чрез инсулин. Т.е. в момента, в който се открие диабет тип 1, се назначава инсулин и човекът е на тази терапия до края на дните си. Аз поне не съм чувала някой да се е излекувал или да е спрял инсулина. Да, може да се намали, може да се смени, има различни видове инсулини, бързо действащи, бавно действащи, с подобрения и т.н., но реално човек остава до края на живота си на инсулинотерапия. Другият вид по-известен диабет е тип 2, който засяга доста голяма част от хората

За него има твърдения, че може да бъде вкаран в ремисия. Тук вече човек трябва, освен храненето, да използва и движението, и справянето със стреса, и добавките, и медикаментите - всичко комплексно, за да се опита да  подобри състоянието си. Всичко е много относително и е до организъм. Аз имам познати, които не са стигнали до инсулин при диабет тип 2, а са на медикаменти. И на този етап медикаментите са стопирани и ние подържаме състоянието с диета, с движение и с добавки", каза нутриционистът пред zdrave.to.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

