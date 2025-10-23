ЗАРЕЖДАНЕ...
|Новият звяр на Емрах Стораро с пловдивска регистрация
Това е бял "Мерцедес", до който певецът позира.
Двувратата S класа не е със стотици хиляди евро базова цена, но под капака му се крият стотици коне и ръмженето на двигателя бе демонстрирано в социалните мрежи.
"Всеки самоуважаващ се мъж, винаги има опция 2!", намигна към феновете си синът на Тони Стораро.
Емрах е известен като фен на бързите коли и подкарва ту "Ферари", но БМВ.
Според негови познати обаче преди да вземе мерцедеса, певецът се е разделил с беемвето.
Не е ясно дали Емрах ще може сам да шофира новия звяр, тъй като след кадрите от гонката с Константин се появи информация, че двамата са отнесли глоби и са останали без книжки за по една година, припомня "България Днес".
