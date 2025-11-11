ЗАРЕЖДАНЕ...
|Нови промени в "Преди обед"
Финалистът от петия сезон на "MasterChef България“ впечатли журито и публиката не само с кулинарните си умения, но и с харизматичното си присъствие и заразителна позитивна енергия. След участието си в шоуто Емануел се утвърди като един от най-разпознаваемите млади шеф-готвачи в България – с изчистен и съвременен стил, в който автентичният вкус среща модерната визия.
В три поредни дни, кулинарната сцена в "Преди обед“ ще бъде посветена на хората с натоварено ежедневие. Емо ще предлага бързи, лесни и здравословни рецепти, които доказват, че вкусното не изисква часове в кухнята. В сряда Июджи ще посреща известни личности, приятели готвачи и запалени любители, за да споделят своята рецепта и история – всяко издание с различен вкус, настроение и щипка изненада. А в четвъртък зрителите ще "пътуват“ по кулинарната карта на света.
