Младата актриса Ванеса Пеянкова, която се превърна в звезда с първата си главна роля на гинеколожката д-р Маргарита Луканова в хитовия сериал на bTV "Вяра, Надежда, Любов“, има черти на древногръцка богиня, буйни тъмни коси, тяло на изящна газела. Тя е скромна, балансирана, малко срамежлива и някак по-мъдра за своите 25 г.

Първите си гимназиални години прекарва на скамейките в столичното 32-ро училище, а след 7-и клас кандидатства и я приемат във финансово-стопанската гимназия, където посвещава четири години на изучаването на счетоводните термини и икономическите науки.

"В 11-и клас обаче дойде време да се замисля какво искам да правя с живота си. До последно бях гимнастичка и ми предстоеше да решавам с какво да се занимавам за в бъдеще. Дадох си сметка, че много харесвам театъра, и събрах кураж да се пробвам да кандидатствам в театралната академия“, спомня си хубавицата пред "Супер Магазин“ и разказва, че в семейството й няма артисти.

Тя обаче успява да влезе в НАТФИЗ не от раз, а от втория път в специалността "Актьорско майсторство за драматичен театър“.

"Първата година учих "Театрална продукция“, но не бях доволна, затова на следващата година кандидатствах и ме приеха в класа на проф. Пенко Господинов и въобще не съжалявам, че нещата се развиха така“, казва актрисата.

Ванеса пази мили спомени от студентските си години, когато заедно с колегите си Ивана Крумова, Иван Горанов, Маргарита Лъчезарова, Катрин Гачева, която днес освен актриса е и певица, Даниел Кукушев и много други се учели на театрално майсторство и неусетно изградили крепки приятелства.

Отскоро тя е щатен артист в Шуменския театър. Иначе е родена в София и за пръв път стъпва в Шумен заради работата си в театъра. Харесва и градчето, защото е спокойно и тихо и има хубав парк. Там срещнала приятелски колектив, който я посрещнал гостоприемно и с уважение.

За ролята си в сериала "Вяра, Надежда, Любов“, за да се превъплъти по-добре в образа на гинеколог, на Ванеса й се наложило да присъства на истинска хистеректомия и да "изроди“ бебе с цезарово сечение.

"На нормално раждане не съм присъствала, но уговорката ми с консултантите все още важи и сме се разбрали да отида и да гледам“, разказва хубавицата и допълва: "Усещането да видиш как се ражда нов живот дори и със секцио е неописуемо, интересно, някак магично. Беше ми за първи път“.

Тя говори и за сериала: "Границите между доброто и злото в болницата и извън нея се размиват“. В реалния живот не е срещала жив гангстер и не знае много за престъпността, защото е много далеч от тези среди.

Поредицата поставя редица морални въпроси, например колко струва един човешки живот, и актрисата отговаря на тази философска дилема така:

"Ако става дума за моя живот, за мен самата той е безценен. Очевидно е, че животът ни не е толкова дълъг, колкото си мислим, особено докато сме млади. Затова аз гледам да се възползвам от собствения си живот, от всеки мой ден колкото се може по-добре“.

Тя споделя, че е губила близък човек, който бил приятел на нейна приятелка.

"Момчето само отне живота си. Младите често минават през тежки периоди и е много важно да имат на кого да се облегнат, когато губят кураж и смелост. Човек сам не може да се справи с емоционалните падения и е важно да има опора“, убедена е актрисата.

Относно загубата на близки хора тя допълва: "Някак усещам, че тези скъпи за мен хора са все още около нас. Да, не ги виждаме, не можем да ги прегърнем, но те стоят в сърцата ни, в спомените ни, в мислите ни и чрез това, което са ни дали и са вложили в нас“.

За личния си живот споделя, че в момента е сама.

"Време за любов винаги трябва да има всеки млад човек. Може би просто не е дошъл правилният човек в живота ми. А може, честно казано, да съм го срещнала някъде в миналото, но да е било в неподходящ за мен момент“, откровена е грациозната красавица.

Относно качествата на мъжа, в когото би се влюбила, тя казва: "Той, подходящият, трябва да знае приоритетите си, да ме подкрепя дори и да не е съгласен с мен, да ме разбира, да не ме съди и да бъде мой приятел, за да можем заедно да се смеем и да си говорим за всичко. И разбира се – да ме обича“.

Разказва, че има доста нейни връстнички, които вече са свили семейни гнезда, а някои дори имат деца, но съдбата сама реди тези пъзели в човешкия живот.

"Нямам представа какъв ще бъде животът ми след 10 години. Всичко е възможно да се случи. Знам само, че преди 10 години не съм си мислила, дори не съм смеела да си мечтая, че днес ще бъда тук, където съм. Тогава бях просто една гимнастичка, която обичаше да танцува и да пътува“, откровена е актрисата.

Споделя, че от многото места по света, на които е била, винаги би се връщала на Фарьорските острови, защото всичко там е само природа. Има само малки ниски къщички, които дори на покривите си имат трева и там пасат овцете.

"Това е най-свободното за духа място, на което съм била. Времето не е от най-благоприятните, защото винаги е леко мрачно и често вали, но е много екзотично за нашите разбирания земно кътче“, споделя преживяванията си екранната д-р Луканова.

Тя не крие, че и Ню Йорк е откраднал сърцето й, въпреки че е тоталната противоположност на Фарьорските острови.

"Бях сигурна, че няма да ми хареса, но останах очарована от различните хора, от красивите паркове. Има и много вода, чуваш ромоленето й, в Ню Йорк има театър, изкуство“, на един дъх разказва Пеянкова.

За себе си актрисата разказва, че е типичен представител на зодията си Козирог:

"Никога от нищо не съм достатъчно доволна. Затова едва ли мога да кажа кой е най-големият ми успех до момента. Не искам да се задоволявам и да си кажа: "Yay, какъв успех! Снимах се в главна роля!“. А когато се гледам на малкия екран, винаги намирам какво да не харесам в играта си“, откровена е красавицата, на която тепърва й предстоят много нови превъплъщения. Заради таланта й, заради хубостта й, заради дълбоката й чувствителност!