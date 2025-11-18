ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Нова двойка: Участници от риалитита се залюбиха
Нова любов
Нова доза слухове обаче се появиха около риалити звездата от "Игри на волята" Денислава Велкова, която наскоро показа няколко снимки в компанията на Любомир Иванов, добре познат на зрителите от друг риалити формат - "Фермата".
Това ли е новата звездна двойка се питат феновете им, след като кадрите, на които изглеждат доста близки, привлякоха вниманието им.
В скорошната публикация на Дени виждаме няколко снимки от общото им пътешествие на екзотична дестинация. Синеоката красавица не скри как се забавлява заедно с Любомир на плаване с яхта. Двамата се насладиха на красиви гледки и впечатляващи плажове.
Денислава и Любомир позират заедно, а от погледите им и близостта изглежда, че не са просто приятели. Според някои онлайн източници, по-рано тази година те са потвърдили връзката си на фестивала на народната носия в Жеравна.
Припомняме, че в началото на годината Дени сбъдна своята голяма мечта и отвори свой собствен грууминг салон за домашни любимци.
През годините се говореше, че тя е имала връзка с актьора Кристиан Кирилов. След "Игри на волята" имаше и упорити слухове за връзка с Мартин Елвиса, който участва и в "Ергенът", припомня "Ергенът".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2272
|
|предишна страница [ 1/379 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Наша красива актриса, чийто баща е министър, стана майка за първи...
20:04 / 17.11.2025
Жалко! Още една хубава двойка се раздели
19:04 / 17.11.2025
Много голяма група идва заедно с Iron Maiden на националния стади...
18:30 / 17.11.2025
Любител на морето се изкъпа на плажа в Приморско
17:50 / 17.11.2025
10 доказани съвета за намаляване на риска от диабет
15:46 / 17.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Наталия Симеонова заминава от България
13:37 / 17.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS