Нов развод в семейство Гущерови. Този път е дъщерята
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:54
Тежка прокоба тегне над семейното щастие на Гущерови. След серия от разводи при Малкия и Големия Гущер, както ги наричат в бизнес средите, дойде ред и на "косвените“ носители на фамилията. А именно – доведената дъщеря на Добромир Гущеров и негова най-голяма гордост – Мартина.

Щерката на съпругата на Добромир Гущеров е омъжена за популярния футболист Димитър Евтимов, като преди 6 години двамата зарадваха дядо Добри с внучка.

Мартина и Дими бяха пример за семейство, докато не удари гръм в рая. Според доверени източници на Intrigi.bg семейството изживява сериозна криза и е пред разпад. 

Факт е, че от доста време насам Мартина избира да не публикува в социалните мрежи общи снимки с мъжа си, както досега, и последната такава е отпреди повече от 5 месеца. Евтимова предпочита да позира сама дори от Малдивите.

Говори се, че именно, за да спасява нейния брак, Гущеров-старши се е прибрал по спешност от Австрия. Противно на предположенията, че се е върнал да утешава сина си Християн, който също е пред развод със Светлана Гущерова, Добромир бил повече притеснен за семейното благо на доведената си щерка.

Нещо повече - той дори не направил опит да се свърже със сина си или да види биологичните си четири внучета, но за сметка на това по време на кризисния си престой у нас завел доведеното внуче на почивка в планината. Хем и двамата родители да могат на спокойствие да поработят върху брака си.

Уви, според близки до Мартина, към момента "схемата“ за сдобряване не е сработила.

Най-притеснена от семейните проблеми на щерка си била Диана Гущерова. Втората съпруга на Добромир Гущеров била убедена, че за несгодите вина имала Светлана Василева, която с негативната си енергия и завист разбила брака на Мартина.

И може би подозренията са не без основание – още лятото плеймейтката изсипа жлъч и ненавист към Диана, наричайки я "лоша жена“, която настройвала Добромир срещу сина му. 

"Сигурно се притеснява, че родих две мъжки рожби на Християн, които са преки негови наследници за разлика от внучка й, която свекър ми отглежда като свое внуче, макар да не му е кръв“, простосърдечно си каза мъката Светлана.

Тя не понасяла и самата Мартина, защото често я сравнявали с нея и натяквали колко перфектно семейство има, докато нейното обикаляло жълтите медии със заглавия за побой и любовници.


