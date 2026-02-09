ИЗПРАТИ НОВИНА
Никол Станкулова стана жертва на разкрасителните процедури
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:09
©
Никол Станкулова проговори открито не само за времето, но и за терзанията си покрай разкрасителните процедури. Оказва се, че зад безупречната визия на синоптичката се крият сериозни неудобства. Звездата на Нова тв сподели, че развила алергия към боя за коса и в момента експериментира на собствен гръб как и с какви продукти може да поддържа цвета си. Задачата се усложнявала допълнително от факта, че косата й постоянно придобивала червеникав оттенък – ефект, който тя никак не харесвала и който трудно успявала да овладее, независимо от опитите си.

Станкулова казва, че боядисването, което за много жени е рутинна разкрасителна процедура, за нея се е превърнало в затруднение – търсене на алтернативи, четене на съставки, проби и грешки, притеснения дали следващия продукт няма отново да предизвика нежелана реакция.

Проблемите с алергиите на Никол обаче не спират дотук. Тя разкри, че е получила реакция и от гел лак за нокти – нещо, което я е накарало напълно да се откаже от тази процедура. Вместо лъскави и дълготрайни маникюри, вече залагала на по-семпла и минималистична визия.

Към тази по-умерена линия в грижата за външния вид се вписва и още една промяна. Откакто пусна собствена линия козметика, Никол все по-осезаемо залага на по-естествената поддръжка на лицето. Тя не отрича, че в миналото е прибягвала до филъри и ботокс. В последно време обаче подобни интервенции присъстват все по-рядко в графика й. Вместо това синоптичката предпочита по-щадящи процедури и козметична грижа, с които да поддържа визията си без драстични намеси.

Покрай темите за красота и грижата за себе си Никол засегна и друг въпрос, който често предизвиква коментари – този за личния живот и по-конкретно за децата й. В инстаграм тя уточни, че няма намерение да показва двете си дъщери Теа и Андреа. Станкулова е публична личност и  социалните мрежи също са част от професионалния й живот, но тя твърди, че това не означава автоматично участие на децата й в този свят. Голямата й дъщеря Теа е родена през 2018 година, а през 2021 г. семейството се увеличи с още едно момиченце – Андреа. Никол обаче предпочита те да останат извън кадър. По думите й момичетата ще имат достъп до телефони и социални мрежи, когато тя прецени, че моментът е подходящ. Същото важи и за показването им публично.

Част от последователите й приемат позицията й като разумна, други я намират за странна на фона на инфлуенсърската култура, където всичко е на показ. Самата Никол обаче не изглежда особено разтревожена от чуждото мнение. Тя казва, че се стреми да прави разграничение между личния и професионалния си живот.

В личен план Станкулова от години е свързана с Теодор Минев – син на собственика на Първа инвестиционна банка Цеко Минев и баща на двете й дъщери. Двамата са заедно повече от десетилетие. Те рядко коментират отношенията си публично и са смятани за една от най-дискретните двойки в светските среди. Запознати твърдят, че преди няколко години Теодор и Никол са сключили таен брак в тесен семеен кръг, без шумни тържества и публичност. Точно това е стилът, който синоптичката последователно поддържа и до днес, когато става дума за личния й живот, пише HotArena.


