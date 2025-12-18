ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Никол Станкулова очарова всички с благородна постъпка
Автор: Екип Plovdiv24.bg 23:09Коментари (0)60
©
Известната синоптичка от Нова телевизия Никол станкулова, отново показа своето голямо сърце, събирайки средства за бездомни кучета.

Със своите постоянни благотворителни инициативи, тя не само информира зрителите за времето, но и за съдбата на четириногите приятели, които се нуждаят от помощ.

Всеки неин пост в социалните мрежи е съпроводен от дарение и призив за подкрепа на бездомни животни. Никол казва, че тези "душички чакат само на нас", и с всяка публикация успява да вдъхнови много хора да се включат в каузата.

В Драгалевци, където живее, съгражданите й я познават и ценят за нейната постоянна ангажираност към животните. Те споделят, че следят постовете й с внимание и вдъхновение. Чрез усилията си, Никол не само че помага на животните, но и създава общност от съпричастни хора, готови да последват примера й, пишат от Блиц.


Още по темата: общо новини по темата: 2650
18.12.2025 Моника Валериева мина през ада: Плаках, крещях и изтърпях ужасни неща!
18.12.2025 Лавина от критики за наша певица, качила снимка със сина си
18.12.2025 41 години брак и две осиновени деца
18.12.2025 Той е женен за едни от най-големите красавици, а скандалните раздели са неизбежни
18.12.2025 Внучката на Елвис била майка на сина на Джон Траволта
18.12.2025 Даниела Рупецова си призна
предишна страница [ 1/442 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Моника Валериева мина през ада: Плаках, крещях и изтърпях ужасни ...
20:06 / 18.12.2025
Лавина от критики за наша певица, качила снимка със сина си
17:38 / 18.12.2025
Много богат и много известен българин днес става на 60
17:25 / 18.12.2025
Трите най-щастливи зодии през 2026 година
17:06 / 17.12.2025
През 2026 година ще наблюдаваме две пълни лунни затъмнения – ето ...
17:14 / 17.12.2025
Диетолог: Малко парче сланина подобрява имунитета и либидото
10:26 / 18.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Тровят и гърмят улични котки
Протести срещу Бюджет 2026
Гръцките фермери блокират за тирове границите у нас
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: