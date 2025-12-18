ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Никол Станкулова очарова всички с благородна постъпка
Със своите постоянни благотворителни инициативи, тя не само информира зрителите за времето, но и за съдбата на четириногите приятели, които се нуждаят от помощ.
Всеки неин пост в социалните мрежи е съпроводен от дарение и призив за подкрепа на бездомни животни. Никол казва, че тези "душички чакат само на нас", и с всяка публикация успява да вдъхнови много хора да се включат в каузата.
В Драгалевци, където живее, съгражданите й я познават и ценят за нейната постоянна ангажираност към животните. Те споделят, че следят постовете й с внимание и вдъхновение. Чрез усилията си, Никол не само че помага на животните, но и създава общност от съпричастни хора, готови да последват примера й, пишат от Блиц.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2650
|предишна страница [ 1/442 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Моника Валериева мина през ада: Плаках, крещях и изтърпях ужасни ...
20:06 / 18.12.2025
Лавина от критики за наша певица, качила снимка със сина си
17:38 / 18.12.2025
Много богат и много известен българин днес става на 60
17:25 / 18.12.2025
През 2026 година ще наблюдаваме две пълни лунни затъмнения – ето ...
17:14 / 17.12.2025
Диетолог: Малко парче сланина подобрява имунитета и либидото
10:26 / 18.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Богат българин празнува рожден ден днес
13:15 / 17.12.2025
Проф. Рачев: Ако циклоните минат през Халкидики, ще има и дъжд, и сняг
10:02 / 16.12.2025
Маги почти призна за Калоян
12:13 / 17.12.2025
Минус 42 градуса е в момента в този голям град
12:29 / 17.12.2025
Зодии сбъдват мечтите си до края на декември
17:18 / 16.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS