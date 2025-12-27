Не правете тази грешка с фурната, за да изнегнете коварни болести

© Много хора редовно сушат влажните кухненски кърпи, като ги окачат на вратата на фурната, но експертите предупреждават, че това може да представлява сериозен риск за здравето.



Оказва се, че най-опасните бактерии, като стафилококи и ешерихия коли, се развиват именно върху тези кърпи и след това се разпространяват из кухнята.



Най-лошото е, че кухненските кърпи често се използват за почистване на различни повърхности, което допълнително разнася бактериите.



Какви са рисковете?



Първоначалната асоциация, когато се спомене кърпа на вратата на фурната, е риск от пожар. Но реалната опасност се крие в натрупването на бактерии върху влажните кърпи. Според проучване, фокусирано върху хигиената в кухните, тези кърпи често съдържат опасни микроорганизми, които могат да доведат до сериозни здравословни проблеми.



Най-лошото е, че кухненските кърпи често се използват за почистване на различни повърхности, което допълнително разнася бактериите. Това значително увеличава риска от хранително отравяне.



Как да поддържаме кухненските кърпи чисти?



-Редовно пране – Перете кърпите на висока температура, поне 90°C, като добавите сода бикарбонат за премахване на упорити петна и бактерии.



-Избягвайте влажни кърпи – Уверете се, че кърпите са напълно сухи, преди да ги използвате повторно.



-Използвайте хартиени кърпи – При работа със сурово месо или храни, които оставят следи, е препоръчително да използвате хартиени бърсалки вместо текстилни кърпи.



-Сменяйте кърпите често – Не използвайте една и съща кърпа за дълъг период, дори и тя да изглежда чиста.



Защо влажните кърпи са идеална среда за бактерии?



Влажността и хранителните остатъци върху кухненските кърпи създават перфектни условия за развитието на бактерии. Те се размножават бързо, особено ако кърпата не е изпрана или изсушена правилно, пишат от Блиц.



Заключение



Въпреки че може да изглежда удобно, сушенето на кухненски кърпи на вратата на фурната крие сериозни хигиенни рискове. Най-добре е тази практика да се избягва. Редовната смяна и пране на кърпите не само ще ви предпази от бактерии, но и ще гарантира по-добра хигиена във вашата кухня.