Мая Първанова Новоселска-Москова е българска актриса. Родена е на 6 май 1963 г. в София. Завършва актьорско майсторство за куклен театър при Юлия Огнянова и Елена Владова във ВИТИЗ "Кр. Сарафов“ (1985).

Дебютира в ролята на Мисличка за летене в "Някои могат, други не“ – композиция Теди Москов по Еди Шварц и Маргарит Минков в Държавен куклен театър – Добрич (1986). Работила е в Държавен куклен театър – Добрич (1986-88), Регионален Драматичен Театър – Смолян (1988-89), Общински театър "Сириус“ (1989-90), Народен театър за младежта (1990-91), в Първи частен театър "Ла Страда“ (от 1991). Работила е още в театри в Дюселдорф, Бохум, Хамбург. С Театър "Българска армия“ е играла в много театрални центрове по света – Москва, Авиньон, Ерусалим, Цюрих, Лайпциг, Дрезден. Участва в постановките "Майстора и Маргарита“, "Комедия на слугите“, "Фантасмагории“ в Театъра на армията и "Мармалад“ в "Сълза и смях“, който се играе 11-и сезон.

Характерни за нейната игра са клоунадно стилизираните жестове, мимики, движения и умението и да използва различни говорни регистри. Нейните герои са малко смешни и малко тъжни, изглеждат невинни, раними и гротескни, без актрисата да ги лишава от одухотвореното им човешко излъчване.

Широко известна на публиката с телевизионното шоу "Улицата“.

Роли: Уродът във "Фантасмагории“ – по Ернст Теодор Амадеус Хофман, Водният дух в "Приказка за скитник“ – по Карел Чапек, Жулиета в "Ромео и Жулиета“, Стената в "Сън в лятна нощ“ – Уилям Шекспир, Йозеф К. в "Процесът“ – по Франц Кафка, поредица персонажи в "Гоца и Пантагюрел“ – по Франсоа Рабле и Йордан Радичков; "Улицата“ – композиция Теди Москов; "Мармалад“ – композиция Теди Москов; Клоун в "Бивалици-небивалици“ – по Петко Рачов Славейков и др.

Участва във филма "Рапсодия в бяло“.

Лауреат на "Аскеер' 95“ за спектакъла "Мармалад“. Награда на името на Ив Монтан за най-добра актриса – 2002 г. за филма "Рапсодия в бяло“. Носител на национални и международни награди.

Носител на наградата "Икар“ на Съюза на артистите в България "за главна женска роля“, за ролята ѝ в моноспектакъла "Едно малко радио“ от Мая Новоселска, Теди Москов и Борислав Стоилов, режисьор Теди Москов, Продуцентска къща "Артишок“ и Сатиричен театър "Алеко Константинов“, 2012.

