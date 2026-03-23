Тази нощ на летище LaGuardia в Ню Йорк се случи тежък инцидент, съобщава пилотът Марио Бакалов в своя Facebook профил.
"По потвърдена към момента информация, самолет на Air Canada Express се сблъсква с пожарен автомобил на пистата по време на кацане. Пожарният автомобил е реагирал по отделен сигнал, свързан с друг самолет на летището.
Според публикуваното ATC аудио, превозното средство получава разрешение да пресече пистата", разказва Бакалов.
Ето какво гласи и остатъкът от публикацията:
"Секунди по-късно се чува команда да спре. Но вече е било твърде късно. За съжаление, потвърдено е, че са загинали и двамата пилоти. Като пилот приемам подобни новини много лично. Това са наши колеги. Хора, които просто са били на работа. Тъжно е. Разследването тепърва ще покаже какво точно се е случило.
За хората, които се страхуват от летене - подобни ситуации са изключително редки. Не защото са невъзможни, а защото системата е изградена с множество защитни слоеве.
Когато видим такъв случай, това означава, че няколко от тях са се подредили по неблагоприятен начин - и точно затова се анализира толкова задълбочено.
В авиацията всичко се случва в рамките на секунди.
Комуникацията трябва да бъде абсолютно прецизна, защото всяко решение има значение.
Авиацията не е съвършена система. Но е система, която постоянно се учи и се подобрява.
Информацията по случая продължава да се уточнява.
Plovdiv24.bg припомня новината си от днес сутринта, че пътнически самолет CRJ-900 (Bombardier) на Air Canada Express се е сблъскал с пожарна кола веднага след кацането си на международното летище "Ла Гуардия" в Ню Йорк късно в неделя вечерта (в 07:15 часа на 23 март българско време).
Наш летец: Потвърдено е, че са загинали и двамата пилоти
© Facebook / Марио Бакалов
Още от Личности
/
Алекс Раева била на 38 години, когато научила, че е бременна, само месец след като срещнала новата си любов
11:08
"Аз не остарявам. Аз вдигам нивото": Вдъхновяващата последна публикация на Чък Норис преди внезапната му смърт
20.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Ето за колко хиляди се бори Мария Цънцарова
22:25 / 22.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.