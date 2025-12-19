ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Нана Гладуиш разнообразява с български кренвирши
Бившата водеща на "Съдебен спор“ обяви, че няма да готви и ще си позволи да се отдаде на всичките си "отвратителни привички“, както сама ги нарече. Тя призна, че вече е прекалила с виното, което разсмя последователите й, които я засипаха с коментари.
"Днес ще съм на лютеница и на кренвирши. Български кренвирши. Ще вечерям лютеница с кренвирш, хляб и малко сирене“.
Тя уточнява, че традиционната българска вечеря ще бъде комбинирана с френско вино в американския й дом. Видеото завършва с фразата: "Наздраве! Да живее простотията!"
Във видеото Нана е в луксозната си кухня от бял мрамор и показва съдържането на хладилника си, който е пълен с деликатеси - първокласен испански хамон, френско фоагра, черен хайвер и пресен черен трюфел - все неща, които не се срещат в хладилниците на обикновените българи. Видимо развеселена от виното, блондинката вади продуктите, за да ги покаже в социалните си мрежи, като ги обявява превъзбудено. "Черен хайвер! Много го обичам! И пресен черен трюфел - за бъркани яйца, за паста, за всичко!“, казва тя, докато разглежда скъпия си асортимент храни.
Въпреки това обаче Нана съобщава, че за вечеря е избрала най-обикновено меню, защото от луксозните лакомства й е писнало, тъй като в последните месеци ги е яла с килограми.
Нана живее в луксозно имение в Маями заедно със съпруга си Джонатан Гладуиш, за когото от години се твърди, че е много добре финансово и осигурява комфортен живот на семейството си. Той страни от медийни изяви, но заради жена си също редовно е в центъра на коментарите.
Мнозина от феновете на Нана също българи, живеещи в Съединените щати, я засипаха със съвети за магазини в нейния район, които работят до късно и предлагат български стоки, за да може водещата да отскочи в малките часове на нощта, в случай че иска да допълни нашенската си вечеря за бедни с още нещо от родината.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2657
|предишна страница [ 1/443 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Трима късметлии спечелиха чисто нови BMW 318i от А1
14:38 / 19.12.2025
Нов гръм в bTV: Златимир Йочев също аут от телевизията!
12:40 / 19.12.2025
Проф. Байкова: Натрупаните допълнителни килограми обикновено се р...
13:25 / 19.12.2025
Пари, много пари, но само за 4 зодии
10:12 / 19.12.2025
Посягат на най-милото на руснаците
10:01 / 19.12.2025
Днешният рожденик - голям шампион, който обаче се забърка тежко с...
09:21 / 19.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Богат българин празнува рожден ден днес
13:15 / 17.12.2025
Маги почти призна за Калоян
12:13 / 17.12.2025
Трите най-щастливи зодии през 2026 година
17:06 / 17.12.2025
Минус 42 градуса е в момента в този голям град
12:29 / 17.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS