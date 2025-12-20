ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Нана Гладуиш готова да води "Съдебен спор" отново: Жоро, обичам те, липсваш ми
Всъщност разбрах една истина, че всъщност няма значение на колко места живееш, няма значение колко къщи или коли имаш, за да си щастлив. Нужно е малко и понякога дори е нужно да ти е малко скучно и да влезеш в този битовизъм, в който почти нищо кой знае колко интересно да ти се случва. В крайна сметка ти е комфортно и топло сред хора, които познаваш. Това ти дава сигурност, спокойствие и много обич.
А така, че аз искам да ви пожелая едни прекрасни празници, изпълени преди всичко със здраве и с много обич, много топлина, много семейно и лично щастие и удовлетворение.
А на теб, Жоро, искам да ти кажа, че наистина много ми липсваш, че си един от най-изключителните хора, които съм срещала и с които съм работила, но най-вече, които станаха огромна част от моя живот. Обичам те, като приятел, като човек, като същество, което носи една ценност и справедливост, които аз толкова много търся също като теб. Липсваш ми. Обичам те безкрайно, ценя всички останали от екипа Соти, прегръдки за теб, Ромина и за теб и за всички, няма да изговарям, а на вас, нашето жури, нашите съдебни заседатели, нашата публика искам да ви кажа: "Никога няма да забравя как викахте в залата на "Съдебен спор", колко неща казахте и споделихте и колко ценно беше вашето мнение през годините на моята работа в "Съдебен спор"
Бъдете здрави посрещнете една хубава щастлива Нова година, много ви обичам и винаги ще ми липсвате много. Ако Жоро пак ме изнуди и ако Ромина някъде пътува, знае ли пък някой, мога да дойда, да ви кажа: Hello, Здравей. Целувки , бъдете здрави.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2672
|
|предишна страница [ 1/446 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
От днес всичко в живота на 4 зодии започва да застава на мястото ...
07:45 / 20.12.2025
Голям празник е днес, не се ходи на гости и се посреща "полазник"...
07:04 / 20.12.2025
Трима късметлии спечелиха чисто нови BMW 318i от А1
14:38 / 19.12.2025
Нов гръм в bTV: Златимир Йочев също аут от телевизията!
12:40 / 19.12.2025
Проф. Байкова: Натрупаните допълнителни килограми обикновено се р...
13:25 / 19.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
41 години брак и две осиновени деца
17:22 / 18.12.2025
Тя се отказа от слава и кариера в името на помощта за деца в нужда
15:14 / 18.12.2025
Петър Янков: Минус 10 градуса и сняг за Нова година
14:24 / 18.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS