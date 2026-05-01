Бившият депутат от БСП Добромир Гущеров е възмутен от всеобщата неграмотност – не само в медиите, но и в политиката като цяло.

"Умствена нищета ни е заляла. Често се използват думи, буквално преведени от чужди езици, създават се нови изрази по чужд модел с роден езиков материал, а това започва масово да се употребява както от неграмотни хора, така и от водещи журналисти в големи медии“, възмущава се бизнесменът.

Той дава за пример думата "самокатастрофирал“ и изразява надежда поне следващите политици да милеят за българския език.

"Но какво да очакваме от масовия българин, когато за него официалната дреха е анцугът, а върховният интелектуален интерес – токшоуто. За част от хората да живеят весело и разгулно е бъдещето“, споделя с усмивка бившият депутат.

Надеждата на бизнесмена е онези, които сега влизат в политиката, да говорят правилно и да не използват "бисери“ от предишни парламентарни изказвания като: "ваканцуване“, "входящност“, "иновантно“, "да направиме“, "да кажеме“, "въх“ и други.

Гущеров е категоричен, че няма да следи точка по точка работата на парламента, тъй като продължава да развива видеоблога си за пътешествия заедно със съпругата си Диана.

Преди дни двамата се завърнаха от малко село в провинцията на Франция, където са снимали каменни улици, френска кухня и неповторима атмосфера, за която разказват увлекателно в публикациите си.

"Към днешна дата не искам да давам интервюта. Предпочитам да пиша за красиви места и пътешествия – това ме изпълва с радост и ме прави щастлив“, споделя бизнесменът.

За отношенията със сина си Христиан Гущеров той не желае да говори. Според близки до семейството двамата рядко се чуват, а отношенията им са такива, каквито винаги са били – като между баща и син. Старият Гущеров се е успокоил, че синът му е пред развод с плеймейтката Светлана Василева, която той никога не е одобрявал, пише "Хотарена".