Най-новата ни звезда започна първата си връзка, девойката му е кака

© Инстаграм Иван Иванов посрещна своя 17-и рожден ден на крилете на любовта! Световният номер едно при юношите получи специални поздравлния от своята приятелка Джесика Франке, която също тренира в академията на Рафаел Надал.



Чаровнката германка за пръв път се появи в стори на българина по време на тазгодишния US Open, като на въпросната снимка беше сключила пръсти под формата на сърце, насочено към името на Иван в основната схема на турнира. Сега вече няма никакво съмнение, че двамата са заедно, тъй като Франке се обърна към нашия тенис талант с "моя любов", а любопитното е, че младата дама е с близо 3 години по-голяма от 2-кратния "мейджър" шампион при юношите.



Джесика сподели кадри от общите си пътувания си Иван по турнирите, а към момента не е изключено тя да го придружава ве по-често, тъй като самата тя все още няма спечелени точки в женската световна ранглиста и е по-вероятно да не продължи с професионалната си кариера, пише "тенис.бг".