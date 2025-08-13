Най-накрая той се завръща

© Джони Деп вероятно в момента обмисля завръщане в ролята на Джак Спароу в шести филм от поредицата "Карибски пирати", поне според думите на продуцента на франчайза Джери Брукхаймър. В ново интервю за Entertainment Weekly, Брукхаймър потвърди, че е говорил с Деп относно нов филм от "Карибски пират". Продуцентът е оптимист, че Джак Спароу може да се завърне.



"Ако ролята е написана по начин, който му хареса, мисля, че би се съгласил да участва", казва Брукхаймър пред EW. "Всичко зависи от сценария, както всички знаем... Все още работим по сценария. Искаме да направим филма. Просто трябва да постигнем правилната версия. Все още не сме напълно готови, но сме близо", обясни той.



Джони Деп изигра главната роля в пет филма от поредицата "Карибски пирати“ в периода от 2003 до 2017 година, като всеки от тях спечели над 650 милиона долара в световния боксофис. "Сандъкът на мъртвеца“ от 2006 г. и "В непознати води“ от 2011 г. дори преминаха границата от 1 милиард долара.



Бъдещето на Деп във франчайза, подкрепян от Disney, остана под въпрос след правните му проблеми и делото за клевета срещу Амбър Хърд през 2022 г. Сега, когато актьорът подготвя своето завръщане в Холивуд с екшън-трилъра на Lionsgate – "Day Drinker", спекулациите дали Disney ще го приеме обратно (и дали той би се съгласил) се засилват още повече.



Новият филм



Пътят към нов филм от поредицата "Карибски пирати" се оказа дълъг и сложен. През лятото на 2020 г. Variety съобщи, че Disney е в начална фаза на разработване на два различни проекта: рибуут, воден от Марго Роби, и шести филм от оригиналната поредица, написан от Крейг Мейзин и Тед Елиът - последният от които е съавтор на първите четири филма от франчайза.



Въпреки това, през ноември 2022 г. Роби заяви пред Vanity Fair, че Disney не проявява интерес към нейната идея за "по-женски насочен" филм. Продуцентът Джери Брукхаймър обаче омаловажи тези твърдения, като по-късно каза пред Entertainment Weekly, че има място и за двата проекта, и допълни: "Мисля, че и Disney иска да направи и филма с Марго."



Що се отнася до другия филм от поредицата "Карибски пирати", Джери Брукхаймър сподели пред Entertainment Weekly миналото лято, че сценаристът Джеф Натансън също се е включил в проекта. Натансън е автор на сценария на последния филм от 2017 г. – "Отмъщението на Салазар" (Dead Men Tell No Tales).



Дали сценарият на Натансън е нова версия на написания от Крейг Мейзин или напълно оригинален текст, все още не е ясно. Мейзин сподели пред Los Angeles Times миналата година, че неговият сценарий за "Карибски пирати 6" е бил толкова странен, че самият той бил изненадан, че от Disney са го одобрили: "Представихме идеята и си казахме, че няма шанс да я приемат – прекалено е странна. А те го направиха! След това написахме фантастичен сценарий, но дойде стачката и всичко замря.", цитира Variety.



Брукхаймър също сподели миналото лято, че би бил отворен към идеята Джони Деп да се завърне в проекта по сценарий на Натансън. Той обясни: "Това е рибуут, но ако зависеше от мен, Джони щеше да участва. Обичам го. Той ми е добър приятел. Удивителен артист е и има уникален облик. Той създаде капитан Джак."