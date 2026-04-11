Димитър Тончев е най-младият финалист в историята на предаването MasterChef в България. Той е от Пловдив.

Докато готви за своите приятели, той получава много комплименти за уменията си в кухнята. Всички помним уникалното му участие във формата.

Към този момент той основно качва рецепти в TikTok, които стават изключително популярни, научи Plovdiv24.bg. Днес ще ви покажем неговата идея за бърз козунак, но... без месене!

Необходими продукти за 2 козунака:

- за тестото

3 яйца

150 - 200 грама захар

200 г мляко

7 г мая

50 г масло (разтопено)

550 г брашно

5 г сол

- за оформяне

30 г брашно за разточване

100 г масло за намазване (меко)

50 г захар за наръсване

Точно как прави козунака Димитър, можете да видите във видеото. Не забравяйте, че козунаците не се приготвят на око! За да станат на конци и както трябва, е нужно да следвате рецептата буква по буква!