Петровите пости, известни още като Апостолски пост, започват на 8 юни и завършват на 28 юни 2026 година, непосредствено преди големия православен празник Петровден. Този триседмичен период подготвя вярващите духовно чрез вътрешно пречистване, молитва и умереност, като насърчава по-съзнателен начин на живот, информира Plovdiv24.bg.

Същност и специфики на Апостолския пост

Този пост е подвижен, тъй като неговата начална дата се определя в директна зависимост от Великден и Петдесетница. В сравнение с Великия пост, Петровите пости не са толкова строги и предлагат по-гъвкави правила. Светата църква позволява индивидуален подход, като от ограниченията или от целия пост могат напълно да се откажат бременни жени, кърмещи майки, деца, възрастни хора, лица със здравословни проблеми, военнослужещи и хора, подложени на тежък физически труд.

Хранителни правила и умереност

Основното изискване в хранителния режим е пълното въздържание от консумация на месо, яйца и млечни продукти. Животинските мазнини също се избягват, което налага ястията да се приготвят изцяло на растителна основа. Постът обаче е по-лек, тъй като в определени дни, най-често в събота и неделя, се допуска консумация на риба. В зависимост от традициите, в менюто често се включват и морски дарове. Базата на ежедневното хранене е съставена от зеленчуци, бобови култури, зърнени храни, плодове, ядки и семена, а зехтинът и растителните масла се използват свободно за готвене. Практическата част на поста позволява преоткриването на обикновени продукти, които се превръщат в разнообразни и богати ястия.

Варианти за засищаща закуска

Сутрешното хранене в този период е леко, но питателно. Класически избор е овесената каша, приготвена с вода или растително мляко, комбинирана с банани, ябълки или горски плодове, като добавянето на ядки повишава нейната засищаща стойност. Друга популярна алтернатива е тостът с авокадо и домати, овкусен с лимонов сок и малко зехтин.

Салатите като основно ястие

През тези три седмици салатите излизат от ролята си на гарнитура. Пълноценно хранене осигурява комбинацията от нахут, краставици, домати и лук, подправена със зехтин и лимон. Свеж и разнообразен вкус предлага и зелената салата с резени ябълки и орехи.

Традиционни бобови и зърнени ястия

Лещата заема централно място в постната кухня, като задушаването ѝ с моркови, лук, чесън и чубрица я прави изключително ароматна. Зрелият боб осигурява дълбок вкус и висока хранителна стойност, въпреки че изисква повече време за термична обработка. Оризът, сготвен с грах и моркови, се превръща в самостоятелно ястие, а гъбите са силно ценени заради плътната си текстура и се запържват с чесън и магданоз. Домашната постна кухня се допълва и от традиционните пълнени чушки с ориз.

Менюто в рибните дни

В дните, когато църковният канон позволява риба, менюто се обогатява с печена риба, поднесена с лимон, зехтин и задушени или печени зеленчуци. За десерт се залага на лесни решения като печени ябълки с орехи и канела или съвременен шоколадов мус от авокадо и какао, приготвен изцяло на растителна основа без захар.

Правила за поведение и смирение

Освен до храната, Петровите пости се отнасят и до духовното поведение на вярващите. Препоръчва се съзнателно избягване на прекомерни забавления, шумни празненства, кавги, конфликти и негативни емоции. Всеки, който пости, трябва да се въздържа от консумация на алкохол, преяждане и всякакви други лоши навици.