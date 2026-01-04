ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Най-голямата грешка при отоплението на дома
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 22:30Коментари (0)235
©
Новата година често носи със себе си промяна в сметките, които за съжаление обикновено се увеличават рязко. Не е чудно, че повечето хора търсят начини да спестят пари. Най-доброто решение е да използват електричеството и отоплението рационално. Старите правила и хритрини също имат срокове на годност. Време е да се научите как оптимално да отоплявате дома си, без да харчите цяло състояние.

Включване и изключване – най-голямата грешка при отопление на дома

Една от най-големите грешки, които можете да направите, когато отоплявате дома си, е да го изключите напълно, когато сте далеч. На пръв поглед това изглежда като рационално решение, но след завръщането всички стаи са осезаемо студени. Освен това, повишената влажност става забележима. 

 

В такава ситуация единственото, което остава да направите, е да включите отоплението на максимална скорост, за да компенсирате загубата на топлина. Тогава системата трябва да работи много по-усилено и по-дълго от нормалното. В някои случаи този подход може да доведе до използване на до два пъти повече енергия, отколкото при по-редовно управление на температурата.

Ако напускате дома само за кратко време (например 1-3 часа), не изключвайте отоплението напълно. Достатъчно е леко понижаване на температурата, например с 2 градуса. По-рентабилен метод е да поддържате постоянна температура в стаите около 19-21 градуса по Целзий, особено в основните жилищни помещения. Големите колебания само генерират допълнителни разходи. Струва си да не забравяте да третирате термостата като регулатор на отоплението, а не като превключвател за включване/изключване.

Други грешки, които увеличават сметките ви за отопление

Не само неправилните настройки на отоплението влияят на сметките ви. Има много други ежедневни грешки. Често срещан проблем е покриването на радиаторите с мебели и сушенето на пране върху тях. Това пречи на топлия въздух да циркулира правилно в стаята. В резултат на това повишаваме температурата, за да направим стаята по-топла.

Просто казано, подобни практики означават, че вместо ефективно да отоплявате стаята, вие отоплявате основно мебелите. Решението обаче е невероятно просто. Поддържайте разстояние от около 10 см от предната и страничните части на радиаторите и избягвайте да поставяте дрехи върху тях.

 

Много хора също забравят, че както всяка система, отоплителните системи изискват редовни проверки и поддръжка. Почистването, подмяната на филтрите и годишните проверки са от съществено значение. Без това ефективността на термопомпата или пещта може значително да намалее. Отделните компоненти консумират повече енергия, за да работят правилно, и с течение на времето могат да претърпят сериозни и скъпи повреди.

Също толкова съществен проблем са загубите на топлина, произтичащи от течове на прозорци и врати, както и от лоша изолация. В такава ситуация отоплителната система трябва да работи по-усилено, но простото повишаване на температурата няма да промени нищо, защото постоянно излиза загрят въздух.

 

Добро решение е подмяната на стари уплътнения на прозорци и врати, регулирането на обкова и праговете за уплътняване. Разбира се, пълната подмяна е най-ефективният вариант, но е и много скъп.

Значително количество топлина се губи и поради липсата на изолация в стените и тавана. Въпреки че това е по-финансово взискателна инвестиция, тя се изплаща значително в дългосрочен план. Осигурява бързи резултати и реални спестявания почти веднага, пише actualno.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Мари на Гала направи още една изненада
21:12 / 04.01.2026
Любими на хиляди хитови предавания се завръщат
19:34 / 04.01.2026
Астрологът Силва Дончева: Чудовищна криза през февруари, може да ...
15:30 / 04.01.2026
Честито на Христо Шопов!
14:55 / 04.01.2026
Млада художничка превърна жълтите стотинки в красиво изкуство
10:02 / 04.01.2026
Христо Мутафчиев: 2025 беше годината, в която всичко се обърка за...
19:36 / 03.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Българин: Купих си неща за 32 лв., дадох 100 лв. на касиерката и тя ми поиска по-малка сума - нямаше да ми върне. Трябваше да взимам още неща
Българин: Купих си неща за 32 лв., дадох 100 лв. на касиерката и тя ми поиска по-малка сума - нямаше да ми върне. Трябваше да взимам още неща
13:50 / 02.01.2026
Въвеждането на еврото в България ще сложи край и на продължилата десетилетия "куфарна търговия" през границата
Въвеждането на еврото в България ще сложи край и на продължилата десетилетия "куфарна търговия" през границата
10:21 / 03.01.2026
Германска медия: България е по-богата, отколкото изглежда
Германска медия: България е по-богата, отколкото изглежда
14:31 / 02.01.2026
Заради липсата на бюджет, много семейства ще останат без детски надбавки
Заради липсата на бюджет, много семейства ще останат без детски надбавки
13:49 / 02.01.2026
При внасяне на суми в банката над 5000 евро се изисква декларация за произход на средствата
При внасяне на суми в банката над 5000 евро се изисква декларация за произход на средствата
09:23 / 02.01.2026
Селото на богатите - без банкомат, магазин и поща
Селото на богатите - без банкомат, магазин и поща
10:14 / 04.01.2026
В историята на България има две монети, които винаги са №1 и №2 по стойност
В историята на България има две монети, които винаги са №1 и №2 по стойност
09:08 / 03.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
Вторият мандат на Доналд Тръмп
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: