|Най-добри приятелки доскоро, но едната ще пропусне сватбата на другата
В The Graham Norton Show миналата седмица, Тейлър Суифт сияеше от щастие, говорейки за годежа си и сподели някои подробности около планирането на сватбата. Тя потвърди, че церемонията ще бъде на специално място, но уточни, че датата все още не е определена.
"В момента съм изцяло фокусирана върху албума, което е достатъчно голямо събитие", каза тя, подчертавайки вълнението си от предстоящите събития.
Певицата загатна, че гостите ще бъдат много. "Знам, че планирането ще бъде забавно, защото единственият стрес за една сватба е, ако местата за гостите са ограничени", обясни Суифт. "Тогава се налага да прецениш всяка връзка – дали този човек заслужава да бъде там."
Накрая тя подчерта, че няма да си поставя ограничения този път: "Всички от моето обкръжение ще бъдат поканени."
Каква е истината?
Според източник на Radar Online някогашната приятелка на Тейлър Суифт – Блейк Лайвли – със сигурност няма да бъде сред поканените. "Тейлър иска тази сватба да бъде напълно свободна от драма" споделя източникът до медията. Твърди се, че хората се вълнуват от звездния списък с гостите на Суифт и по този повод ще търсят потенциално оформяне на "напрежение или стара вражда". Именно затова певицата е решила да покани широк кръг от хора - от бивши колеги до приятели от шоубизнес средите. Но Лайвли няма да е сред тях, защото отношенията ѝ със Суифт са "охладнели", а тя не иска негативната енергия между двете да повлияе на сватбения ден.
Суифт и Лайвли някога бяха неразделни – често снимани заедно по двойки със своите партньори и дори заедно на празници. Децата на Лайвли дори вдъхновиха "тайни послания“ (easter eggs) в албума на Суифт от 2020 г. "Folklore".
Но според слухове, приятелството им се е развалило в началото на тази година, вследствие на "творчески разногласия“ и, както се твърди, "различни житейски приоритети“.
Според друг източник на медията Тейлър подхожда стратегически, докато съставя списъка си с гости, като се опитва да не дава повод за слухове и интриги.
По време на участието си при Греъм Нортън, Суифт разказа и за романтичното предложение за брак от Травис Келси, което се случило малко след като двамата записали епизод от неговия подкаст "New Heights".
"Направо ме срази с изненадата“, разказа тя, показвайки годежния си пръстен.
Със стратегическо мислене и романтика в изобилие, Тейлър Суифт изглежда напълно решена да направи предстоящата си сватба не само незабравима, но и недостъпна за клюки и спекулации, пише Radar Online.
