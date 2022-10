© виж галерията Майката на Шон Пен, Айлин Райън, е починала в неделя в дома си в Малибу, съобщи представител на звездата, пише "Daily Mail". Легендарната актриса, която се появява в над 60 телевизионни предавания и филми през дългогодишната си кариера, беше майка на актьора Шон, на 62 години, на музиканта Майкъл Пен, на 64 г., и покойния актьор Крис Пен, който почина през 2006 г. на 40-годишна възраст от кардиомиопатия.



Тя беше омъжена за актьора и режисьор Лео Пен от 1957 г. до смъртта му през 1998 г.



Най-големият от тримата им синове - Майкъл, информира за кончината ѝ с пост в Туитър, придружен от нейна снимка, до която е поставил емотикони с разбито сърце. В понеделник той написа: "Вчера загубихме мама."



Айлин щеше да навърши 95 г. на 16 октомври.



Сценичното ѝ име Айлин Райън идва от собственото ѝ име Айлин и моминското име на майка ѝ Райън.



Тя често придружаваше сина си Шон на събития по червения килим, заедно с неговите приятели, като Джулия Робъртс например. Появявала се е в няколко от неговите филми, включително "Аз съм Сам".



Родена в Ню Йорк през 1927 г., Айлин е дъщеря на Роуз Изабел, медицинска сестра, и Америго Джузепе Анучи, зъболекар.



През 1957 г. тя се омъжва за Лео Пен, актьор и активен член на профсъюза, който е в черния списък в бранша, от края на 40-те до края на 50-те години.



Двойката остава заедно повече от 40 години, до смъртта на Лео през 1998 г.



Първата ѝ телевизионна изява е в драматичния сериал "Goodyear Television Playhouse" през 1955 г. Преди това се появява на Бродуей, като прави своя дебют през 1953 г. в "Sing Till Tomorrow" на 25-годишна възраст и по-късно играе в "Comes a Day" през 1958 г.



Айлин постоянно се появяваше в телевизионни предавания и често беше режисирана от съпруга си в епизодите на поредици "Bonanza", "Cannon" и "Малка къща в прерията".



Другите ѝ участия на малкия екран включват "The Twilight Zone" през 1960 г., заедно с гостуващи роли в хитови сериали от 90-те като "NYPD Blue", "Али Макбийл" и други.



Преди да сподели екрана със сина си Шон в няколко негови продукции, тя прекъсна актьорската си кариера, за да бъде майка на пълен работен ден.



Веднъж настоявала Шон да я заведе на наградите на Академията.



Той разказа това в интервю през 2005 г.: "Преди да бъда номиниран, майка ми ми се обади: "Капитан Кенгуру почина днес (актьорът Робърт Кийшън - бел.а). Той беше на 76. Аз съм на 77. Тази година ме водиш на бала за Оскарите". Отвърнах: "Мамо, аз дори не съм номиниран." Тя каза: "Не бъди глупав!"



Но нейният син всъщност по-късно беше номиниран за "Реката на тайните" през 2004 г. и спечели наградата същата вечер - докато майка му гордо го аплодираше.



През 1986 г. тя се завръща към актьорството, играейки екранната баба на синовете си Шон и Крис в "At Close Range".



За последно тя се появи в романтичната драма на Уорън Бийти "Rules Don't Apply" през 2016 г.