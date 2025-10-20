ИЗПРАТИ НОВИНА
На 14 разбира, че е осиновена, на 51 намира истинската си майка, губи и 2-годишен син
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:40
©
Трогателна и силна изповед направи "Мис Баба" Дони Василева, която сподели за първи път цялата истина за своя живот – от осиновяването, през загубата на дете, до срещата с биологичната си майка след повече от половин век, разкрива тя в предаването "Преди обед".

"Когато бях на 14 години, разбрах, че съм осиновена. В училище децата често ми казваха "Ти си купена". Първоначално чух новината от друго място, а после баща ми ми го потвърди. Бях готова да чуя тази истина. Това беше дълъг, деликатен, но достоен разговор."

Дони признава, че след това е почувствала още по-дълбока обич към хората, които са я отгледали:

"Казах му: "Отсега ви обичам с мама още повече.""

Докато осиновителите ѝ били живи, тя не пожелала да търси биологичните си родители. Едва след смъртта им започнала да събира информация.

"Когато станах на 51 години, открих папката с делото си и имената на родителите ми. Вечерта, към осем, набрах номера на биологичната си майка. Тя ми каза: "Чакам това обаждане от 51 години!""

Баща ѝ по рождение вече не бил сред живите – починал две години преди да го открие.

Историята на Дони обаче носи и още една дълбока болка – загубата на нейното дете.

"Когато станах майка, синът ми се роди с тежка диагноза – вирусен менингит. Живя само до 2 годинки. След всяко посещение в болницата ми казваха, че трябва да го дам в дом. Това беше по-страшно от всичко."

Биологичната майка на Дони също проговори за първи път:

"Не исках да я оставям, но баща ѝ настояваше. Нямах право да решавам. 50 години се чудех дали някога ще я намеря. Оглеждах се във всяко русо момиченце, мислейки, че може да е тя. Когато ми се обади, плаках от щастие. Срещата ни беше невероятна. Нямам думи да опиша какво почувствах, когато я видях за пръв път."

Историята на Дони Василева е история за болка, прошка и неизчерпаема сила на любовта – такава, която не познава време, граници или страх, пише "България Днес".


