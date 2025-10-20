ЗАРЕЖДАНЕ...
|На 14 разбира, че е осиновена, на 51 намира истинската си майка, губи и 2-годишен син
"Когато бях на 14 години, разбрах, че съм осиновена. В училище децата често ми казваха "Ти си купена". Първоначално чух новината от друго място, а после баща ми ми го потвърди. Бях готова да чуя тази истина. Това беше дълъг, деликатен, но достоен разговор."
Дони признава, че след това е почувствала още по-дълбока обич към хората, които са я отгледали:
"Казах му: "Отсега ви обичам с мама още повече.""
Докато осиновителите ѝ били живи, тя не пожелала да търси биологичните си родители. Едва след смъртта им започнала да събира информация.
"Когато станах на 51 години, открих папката с делото си и имената на родителите ми. Вечерта, към осем, набрах номера на биологичната си майка. Тя ми каза: "Чакам това обаждане от 51 години!""
Баща ѝ по рождение вече не бил сред живите – починал две години преди да го открие.
Историята на Дони обаче носи и още една дълбока болка – загубата на нейното дете.
"Когато станах майка, синът ми се роди с тежка диагноза – вирусен менингит. Живя само до 2 годинки. След всяко посещение в болницата ми казваха, че трябва да го дам в дом. Това беше по-страшно от всичко."
Биологичната майка на Дони също проговори за първи път:
"Не исках да я оставям, но баща ѝ настояваше. Нямах право да решавам. 50 години се чудех дали някога ще я намеря. Оглеждах се във всяко русо момиченце, мислейки, че може да е тя. Когато ми се обади, плаках от щастие. Срещата ни беше невероятна. Нямам думи да опиша какво почувствах, когато я видях за пръв път."
Историята на Дони Василева е история за болка, прошка и неизчерпаема сила на любовта – такава, която не познава време, граници или страх, пише "България Днес".
