|Може и да е на 62, но е повече от перфектна
Актрисата с блестяща кариера, сега влезе в ролята на истинска модна икона.
Макар на 62 години, тя смело позира в елегантно черно микро боди с дълбоко деколте и изрязани детайли. Неочакваната визия е завършена от скулптурна пола тип шаблон.
Абстрактната рокля е дело на дизайнера Харис Рийд. Дрехата успешно е съчетана с лачени черни обувки на високи платформи и диамантени обеци - за още повече блясък.
Актрисата не пропусна да сподели в социалните мрежи колко развълнувана е да бъде в престижната класация.
"Изключително съм горда да бъда сред тези невероятни жени. Изминалата година бе изключително важна за мен - безкрайно съм благодарна за всичко, което тя ми поднесе.“
Във фотосесията Деми демонстрира цяла серия от разчупени визии, дело на Saint Laurent, Burberry или Alexander McQueen — включващи кадифе, сатен, дантелени акценти, волани и неочаквани цветови комбинации.
Фотосесията за корицата се случва непосредствено след скорошното завръщането на актрисата от Милано, където участва в The Tiger - 30-минутен късометражен филм, посветен на модата. В него тя влиза в ролята на Барбара Гучи — измислена ръководителка на италианската модна къща Gucci International.
"Беше изключително забавно и вдъхновяващо преживяване,“ споделя тя пред Glamour за работата си по филма, пише Ladyzone.bg.
В интервюто Деми разсъждава и върху четиридесетгодишния си опит в киноиндустрията:
"След всичко, през което съм минала — а то е много, не бих разменила мястото, на което съм днес. И най-важното, което имам сега е свободата да знам, че не е нужно да знам всички отговори и че животът няма да ми бъде отнет, ако не съм наясно с нещо.“
