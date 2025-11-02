ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Моника Валериева към Мон Дьо: Това не е журналистика
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:46Коментари (0)298
©
Моника Валериева избухна в инстаграм след думите на певеца Меди по неин адрес в гостуването му при Мон Дьо. Последователи я попитаха какво мисли за ситуацията, а тя отвърна, че няма намерение да коментира хора, които вече не присъстват в живота й.

"Аз съм човек, който не коментира подобни неща и не споменава имена, които не присъстват в живота му. Така направих преди 4–5 години, докато не реша да говоря в някой подкаст, и така ще продължа“, пише Валериева.

Тя обаче не пропуска да хвърли критика към Мон Дьо, като го обвинява, че се е подготвил с въпроси за нея, но не е потърсил директен разговор:

"Защо не ме потърси да ми ги зададеш, аз говоря с факти. Освен лъскане на лицата с бюти ефект, лъскането на имидж не е начин, това не е журналистика“, добавя тя.

С думите си Моника ясно показва, че е засегната от темата, но няма намерение да влиза в подробности.


Още по темата: общо новини по темата: 2046
02.11.2025 Шеф Токев: Дори в моето село хората не можеха да повярват, защото ме познават и знаят, че не разграждам алкохола
02.11.2025 Иво Сиромахов за раздялата с телевизията на Слави: 25 хубави години, но има моменти, в които не може да се продължи"
01.11.2025 Новината за Крисия и Цолов се оказа вярна
01.11.2025 Красавица от Пловдив сподели какъв е идеалът й за мъж
01.11.2025 Една от най-красивите и богати жени в света днес става на 52
31.10.2025 Светът на киното загуби легенда
предишна страница [ 1/341 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Шеф Токев: Дори в моето село хората не можеха да повярват, защото...
11:50 / 02.11.2025
Ивет Алевтинко е новата "Мисис България World 2025"
10:07 / 02.11.2025
Любими готвачки от Hell’s Kitchen гостуват на празника на хотанск...
23:03 / 01.11.2025
Списък с магнитните бури през ноември
17:39 / 01.11.2025
Изследване: Чаша горещо какао може да предотврати много неприятно...
16:41 / 01.11.2025
Лекар: Най-честите симптоми на това заболяване са болката и трудн...
15:43 / 01.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Акция "Наглец" на Plovdiv24.bg срещу неправилното паркиране
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
Масово нападение с нож в британски влак
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: