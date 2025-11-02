Моника Валериева към Мон Дьо: Това не е журналистика

© Моника Валериева избухна в инстаграм след думите на певеца Меди по неин адрес в гостуването му при Мон Дьо. Последователи я попитаха какво мисли за ситуацията, а тя отвърна, че няма намерение да коментира хора, които вече не присъстват в живота й.



"Аз съм човек, който не коментира подобни неща и не споменава имена, които не присъстват в живота му. Така направих преди 4–5 години, докато не реша да говоря в някой подкаст, и така ще продължа“, пише Валериева.



Тя обаче не пропуска да хвърли критика към Мон Дьо, като го обвинява, че се е подготвил с въпроси за нея, но не е потърсил директен разговор:



"Защо не ме потърси да ми ги зададеш, аз говоря с факти. Освен лъскане на лицата с бюти ефект, лъскането на имидж не е начин, това не е журналистика“, добавя тя.



С думите си Моника ясно показва, че е засегната от темата, но няма намерение да влиза в подробности.