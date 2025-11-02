ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Моника Валериева към Мон Дьо: Това не е журналистика
"Аз съм човек, който не коментира подобни неща и не споменава имена, които не присъстват в живота му. Така направих преди 4–5 години, докато не реша да говоря в някой подкаст, и така ще продължа“, пише Валериева.
Тя обаче не пропуска да хвърли критика към Мон Дьо, като го обвинява, че се е подготвил с въпроси за нея, но не е потърсил директен разговор:
"Защо не ме потърси да ми ги зададеш, аз говоря с факти. Освен лъскане на лицата с бюти ефект, лъскането на имидж не е начин, това не е журналистика“, добавя тя.
С думите си Моника ясно показва, че е засегната от темата, но няма намерение да влиза в подробности.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2046
|предишна страница [ 1/341 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Шеф Токев: Дори в моето село хората не можеха да повярват, защото...
11:50 / 02.11.2025
Ивет Алевтинко е новата "Мисис България World 2025"
10:07 / 02.11.2025
Любими готвачки от Hell’s Kitchen гостуват на празника на хотанск...
23:03 / 01.11.2025
Списък с магнитните бури през ноември
17:39 / 01.11.2025
Изследване: Чаша горещо какао може да предотврати много неприятно...
16:41 / 01.11.2025
Лекар: Най-честите симптоми на това заболяване са болката и трудн...
15:43 / 01.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пенсионери: Ще се наложи да излезем на улиците!
08:18 / 31.10.2025
Важни новини за пенсионерите
16:38 / 01.11.2025
Шофьор, незнаещ български, не пусна пътници в автобуса
15:42 / 31.10.2025
Трети моторист почина в Пловдив
20:36 / 01.11.2025
Светът на киното загуби легенда
23:05 / 31.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS