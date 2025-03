© “Обграждам се с музика, която ми харесва и затова си правя компилации", споделя още Момчил Колев.



Аз се вдъхновявам от концерти на велики групи – от подхода, който са възприели към музиката и начина, по който се изявяват чрез нея.



Това казва Момчил Колев - музикантът и композитор, дефинирал българската поп музика, в подкаста Music for the Masses.



“Обграждам се с музика, която ми харесва и затова си правя компилации", споделя още Момчил Колев.



Момчил разказва подробности от своя музикален път, започнал от групата Швепс, през Супермаркет до ню уейв вълната КЛАС и феноменалния дует Дони и Момчил, които британското списание Q нареждат до групи като U2 и Oasis. Ще научите как звучи първата песен, която е написал – баладата "Бяла, мраморна, студена“, къде се изявява с група Медикус днес и за плановете му с неговия син Калоян.



"Аз постоянно правя песни и имам желание за албум, защото има песни, които не са за никой. Те звучат добре единствено с моя глас“, споделя още Момчил Колев в подкаста Music for the Masses.



"С Дони записваме един албум – най-големите ни хитове, записани с Пловдивската филхармония. Албумът вече е смесен, има идея и за мюзикъл по тези песни. Много идеи ни щъкат из главите, най-вече на Дони. Този албум ще бъде рекламиран с няколко концерта“, съобщи още Момчил пред БГНЕС.



"Много ми се иска да се отворят вратите към младите музиканти. Прави се някаква уж поп музика, която е толкова комерсиална“, недоумява композиторът, дифинирал българската поп музика преди близо три десетилетия. "Всеки иска да бъде известен, но трябва да има някакви качества. Много ми се иска да има концерти и изява за тези музиканти – младите и талантливи, добавя Момчил Колев.



В момента изявите на Момчил са главно на концертния подиум с "мини“ турнето "Любовни дуети“ - с Коцето Калки, Медикус и Разградската филхармония.