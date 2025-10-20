ЗАРЕЖДАНЕ...
|Много сериозен играч в шоубизнеса ни днес стана на 51, малцина знаят истинското му име
През 2002 година той заедно с брат си и Асен Чанков създават продуцентска къща "Глобал Вижън". Благодарение на нея през 2003 година в нашата страна започват да се излъчват предаването "Господари на ефира" и телевизионната игра "Руска рулетка". По-късно и предаването "Пълна лудница".
Освен тях "Глобал Вижън" е продуцент на предаванията "Имаш поща", "Игра за милиони", "Море от любов", "Великолепната шесторка", "Ясновидци", "Страх", "Пълна промяна", "Сладко отмъщение", "Стар академи" и т.н.
Джуди Халваджиан е продуцент на филма "Скомина", който през 2000 година получава награда на фестивала "Златна роза". Джуди има награда и за музикалния клип Pussy call на групата Kitchen Funk. Съпругата на Джуди се казва Елена. Тя е била главна координаторка на предаването "Господари на ефира", а в последствие работи в областта на рекламата.
След три годишна връзка влюбените се сдобиват с рожба. Двамата имат момиченце на име Беатрис. Името на детето е избрано случайно, докато майката гледа репортаж и чува името Беатрис, което е на арменска плувкиня. Много го харесва и тъй като е старо арменско име, решава да кръсти детето си така.
Заради любовта на Халваджиян към храната, Елена се научава да готви много добре не само български, а и арменски гозби. Помощник на съпругата е свекърва й, която по телефона дава рецептите. Семейството обича да пътува, а любимите им дестинации са Венеция и Милано.
Честит 51-ви рожден ден на Джуди Халваджиян!
