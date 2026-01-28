ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Младоженци отслабнаха 43 кг преди сватбата си
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:37Коментари (0)879
©
Понякога любовта е най-добрата мотивация. Това доказват Райли и Айзък Анастасиу – младоженци, които станаха известни, след като показаха поразителната си физическа трансформация, постигната само за шест месеца преди сватбата им.

Шест месеца преди големия ден двойката взема общо решение да промени начина си на живот, за да се чувства по-добре – както физически, така и психически. Резултатите обаче надминават всички очаквания. Двамата отслабват с общо 43 килограма.

"Искахме да се чувстваме уверени и истински щастливи“

"Осъзнахме, че не се чувстваме добре – нито физически, нито психически, а навиците ни не отразяваха това, което искахме за следващия етап от живота ни“, споделя Райли в интервю за PEOPLE. "Решението беше взаимно и изцяло основано на подкрепа и екипна работа. А и сватбените снимки остават завинаги – искахме да ги гледаме с гордост и без съжаления.“

 

43 килограма по-малко… заедно

30-годишната Райли и 27-годишният Айзък започват пътя си към отслабването през май 2025 г., като и двамата тежат по 98 кг. До сватбата си на 21 ноември същата година те свалят общо 43 килограма.

Днес Райли тежи 79 кг, а Айзък – 73 кг. През януари двойката споделя в Инстаграм видеа от годежа и от сватбения ден, показвайки "преди и след“. Клипът, озаглавен "Ами ако се мобилизираме напълно за сватбата“, събира над 300 000 харесвания.

"Хората мислеха, че сме различни хора“

Реакциите не закъсняват – някои потребители дори се шегуват, че това не са едни и същи хора. Приятели и роднини също са изненадани.

Райли сваля килограмите по естествен начин – чрез следене на калориите, умерен калориен дефицит, 10–15 хиляди крачки на ден, домашен пилатес, качествен сън и пълноценна храна.

Айзък залага на бягане, като вече тренира за маратон. Той комбинира високоефективни тренировки с периодично гладуване, калориен контрол и здравословно хранене.

 

"Едно от най-големите ни постижения  беше, когато си купихме пътека за бягане у дома“, признава Райли. "Така премахнахме всички оправдания – движението стана част от ежедневието ни и наистина промени живота ни.“

Макар да са доволни от външния си вид, младоженците подчертават, че истинската трансформация е вътрешна.

"На сватбения ни ден се чувствахме уверени, горди и щастливи“, споделя Райли. "Не мислехме как изглеждаме на снимките – просто се наслаждавахме на мига и празнувахме труда, който вложихме заедно.“

"Това беше перфектният начин да започнем брака си – в синхрон, с подкрепа и увереност един в друг.“

"Започнете с малки стъпки“, казва Райли. "Фокусирайте се върху навици, които можете да поддържате. Постоянството е по-важно от съвършенството.“ "Ако имате партньор или подкрепа – използвайте я. Най-важното е целта да бъде да се чувствате по-силни, по-здрави и по-уверени, а не просто да гоните цифра на кантара.“


Още по темата: общо новини по темата: 3171
28.01.2026 Снимки за секунди подлъгаха феновете за нов звезден годеж
28.01.2026 Софи Маринова с голямо признание от родното Етрополе
28.01.2026 Пророческите думи на Елизабет II към Джордж и Шарлот
28.01.2026 Александра Богданска показа кадри от купона
28.01.2026 Някои ще спечелят: Годината на огнения кон – една от най-мощните комбинации в астрологичния цикъл
28.01.2026 Жана Бергендорф изкарва пари с продажбата на охлюви
предишна страница [ 1/529 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Карлос Насар ще кара автомобил за над 125 000 евро
11:45 / 28.01.2026
Днес става на 52. Почти никой не знае истинските й имена, вече е ...
13:50 / 28.01.2026
За първи път от години: Курсът на еврото скочи
08:05 / 28.01.2026
Сляп е по рождение, всичко е постигнал сам и вече е легенда, коят...
11:35 / 27.01.2026
Това е най-достъпният зимен курорт в България! Лифт картите са по...
13:23 / 27.01.2026
Apple: Избягвайте постоянното зареждане до 100%
10:16 / 27.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Живко Колев: Сбогом, слънчице мое
Живко Колев: Сбогом, слънчице мое
11:11 / 26.01.2026
Красимир Стоев: Класическа зима със сняг и минус 10 градуса до часове
Красимир Стоев: Класическа зима със сняг и минус 10 градуса до часове
17:33 / 27.01.2026
Дават 6000 лева заплата, свободните места - 20
Дават 6000 лева заплата, свободните места - 20
09:25 / 26.01.2026
Решиха учениците от Пловдив и областта да минат на онлайн обучение, ето откога
Решиха учениците от Пловдив и областта да минат на онлайн обучение, ето откога
14:52 / 26.01.2026
Учениците в Пловдив минават на онлайн обучение
Учениците в Пловдив минават на онлайн обучение
12:21 / 26.01.2026
Честито на Светльо Витков!
Честито на Светльо Витков!
21:28 / 26.01.2026
Строителен предприемач: Имотите в България ще поскъпнат драстично заради рекордните цени на бетона и цимента
Строителен предприемач: Имотите в България ще поскъпнат драстично заради рекордните цени на бетона и цимента
11:46 / 27.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Икономическа зона "Тракия"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Парламентарни избори 2026
Бутат автогара "Север"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: