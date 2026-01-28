ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Младоженци отслабнаха 43 кг преди сватбата си
Шест месеца преди големия ден двойката взема общо решение да промени начина си на живот, за да се чувства по-добре – както физически, така и психически. Резултатите обаче надминават всички очаквания. Двамата отслабват с общо 43 килограма.
"Искахме да се чувстваме уверени и истински щастливи“
"Осъзнахме, че не се чувстваме добре – нито физически, нито психически, а навиците ни не отразяваха това, което искахме за следващия етап от живота ни“, споделя Райли в интервю за PEOPLE. "Решението беше взаимно и изцяло основано на подкрепа и екипна работа. А и сватбените снимки остават завинаги – искахме да ги гледаме с гордост и без съжаления.“
43 килограма по-малко… заедно
30-годишната Райли и 27-годишният Айзък започват пътя си към отслабването през май 2025 г., като и двамата тежат по 98 кг. До сватбата си на 21 ноември същата година те свалят общо 43 килограма.
Днес Райли тежи 79 кг, а Айзък – 73 кг. През януари двойката споделя в Инстаграм видеа от годежа и от сватбения ден, показвайки "преди и след“. Клипът, озаглавен "Ами ако се мобилизираме напълно за сватбата“, събира над 300 000 харесвания.
"Хората мислеха, че сме различни хора“
Реакциите не закъсняват – някои потребители дори се шегуват, че това не са едни и същи хора. Приятели и роднини също са изненадани.
Райли сваля килограмите по естествен начин – чрез следене на калориите, умерен калориен дефицит, 10–15 хиляди крачки на ден, домашен пилатес, качествен сън и пълноценна храна.
Айзък залага на бягане, като вече тренира за маратон. Той комбинира високоефективни тренировки с периодично гладуване, калориен контрол и здравословно хранене.
"Едно от най-големите ни постижения беше, когато си купихме пътека за бягане у дома“, признава Райли. "Така премахнахме всички оправдания – движението стана част от ежедневието ни и наистина промени живота ни.“
Макар да са доволни от външния си вид, младоженците подчертават, че истинската трансформация е вътрешна.
"На сватбения ни ден се чувствахме уверени, горди и щастливи“, споделя Райли. "Не мислехме как изглеждаме на снимките – просто се наслаждавахме на мига и празнувахме труда, който вложихме заедно.“
"Това беше перфектният начин да започнем брака си – в синхрон, с подкрепа и увереност един в друг.“
"Започнете с малки стъпки“, казва Райли. "Фокусирайте се върху навици, които можете да поддържате. Постоянството е по-важно от съвършенството.“ "Ако имате партньор или подкрепа – използвайте я. Най-важното е целта да бъде да се чувствате по-силни, по-здрави и по-уверени, а не просто да гоните цифра на кантара.“
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3171
|предишна страница [ 1/529 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Карлос Насар ще кара автомобил за над 125 000 евро
11:45 / 28.01.2026
Днес става на 52. Почти никой не знае истинските й имена, вече е ...
13:50 / 28.01.2026
За първи път от години: Курсът на еврото скочи
08:05 / 28.01.2026
Сляп е по рождение, всичко е постигнал сам и вече е легенда, коят...
11:35 / 27.01.2026
Това е най-достъпният зимен курорт в България! Лифт картите са по...
13:23 / 27.01.2026
Apple: Избягвайте постоянното зареждане до 100%
10:16 / 27.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Живко Колев: Сбогом, слънчице мое
11:11 / 26.01.2026
Красимир Стоев: Класическа зима със сняг и минус 10 градуса до часове
17:33 / 27.01.2026
Дават 6000 лева заплата, свободните места - 20
09:25 / 26.01.2026
Учениците в Пловдив минават на онлайн обучение
12:21 / 26.01.2026
Честито на Светльо Витков!
21:28 / 26.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS