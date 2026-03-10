Не съм в болница. Нямам здравословни проблеми. Не съм влизала в болница от детските години.Това написа във фейсбук профила си журналистката Миролюба Бенатова, видя. Повод за думите ѝ е изтеклата информация в интернет за здравословен проблем, който по думите ѝ се оказва лъжа.Пиша това, тъй като преди малко в youtube е пуснато видео, генерирано с изкуствен интелект, в което се твъди, че съм хоспитализирана.Причините за такова видео, в което са изплозвани мои снимки, а текстът е озвучен от изкуствено генериран глас, може да са няколко. Една от тях е, че много хора все още не могат да направят разлика и ще повярват на "новината".Може и да е заплаха.Може и да е просто за трафик на канала, който го публикува.Каквото и да е, не е вярно.Ако го видите, моля, докладвайте го за фалшиво съдържание.