Меган с критика към кралското семейство
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:27
©
Меган Маркъл даде положителен оттенък на края на ексклузивното си партньорство с Netflix, като сравни новата сделка между двете страни, при която платформата има право първа да приеме или откаже да финансира проект на американката, с договореността на Обама.

Херцогинята на Съсекс също така говори за планове за двуминутни видеоклипове с рецепти за нейната марка As Ever на платформи, различни от Netflix, като заяви, че сделката ѝ дава "гъвкавост".

 

Бившата актриса от "Костюмари" приветства подновените условия със стрийминг гиганта като "невероятен знак за силата на нашето партньорство" по време на събитие във Вашингтон - въпреки слуховете, че Netflix може да се отдръпне от нея и принц Хари.

Меган и Хари си осигуриха доходоносен договор с Netflix през 2020 г., за който се смята, че е на стойност 100 милиона долара, след като двамата се отказаха да бъдат работещи членове на кралското семейство.

През август двойката заяви, че е подписала нов многогодишен договор за филмовите и телевизионните им проекти, от който става ясно, че Netflix ще има предимство при избора дали да ги подкрепи финансово или не. Новите условия обаче доведоха до спекулации, че Netflix се дистанцира от семейството, след като нейната лайфстайл поредица "С любов, Меган" получи множество критични отзиви.

На срещата на върха на Fortune Most Powerful Women Маркъл сравни партньорството си с Netflix с договора на Барак и Мишел Обама за тяхната фирма Higher Ground. 44-годишната бивша кралска особа заяви, че новият договор предлага на нея и Хари възможността да "правят съдържание, което може да не е подходящо за Netflix".

Тя каза пред публиката: "Със съпруга ми бяхме в обща сделка с Netflix и след това, подобно на семейство Обама, след като срокът ѝ изтече, удължаването ѝ, което беше невероятен знак за силата на нашето партньорство, сега е подновена в "сделка за първи поглед. Което също е вълнуващо, защото ни дава гъвкавост първо да се обърнем към нашите партньори, а едновременно с това да можем да реализираме съдържание, което може да не е подходящо за Netflix, но ще намери своето място някъде другаде. Така че, както за нашия екип без сценарий, така и за нашия екип със сценарий, ние разработваме много съдържание, което може да отговаря на различни нужди."

 

Откакто се оттеглиха като старши членове на кралското семейство през 2020 г., Съсексови се фокусираха върху серия от проекти, като телевизионни предавания с Netflix, мемоарите на Хари, подкасти и стартирането на собствена марка As Ever от Меган.

Говорейки за момента, в който напуснаха кралското семейство, Меган каза: "Мисля, че преди пет години ситуацията беше много различна за всички нас. Арчи беше толкова малък, а аз току-що бях забременяла с Лили. И така, ние започнахме да свиваме нашето гнездо. Свивахме нашето гнездо и се лекувахме. И също така, не знам дали по това време имах капацитета да помисля каква е била "голямата картина" мечта. Нямаше план. Беше просто "нека просто да преминем през следващите няколко години", да създадем общност, което винаги е било толкова важно и за двама ни в новата ни среда."

Тя добави, че когато двойката започна да се занимава с продуциране, чрез договора си с Netflix, те "създаваха проекти, които смятахме за завладяващи".



