|Меган Маркъл се завръща ударно
Това ново начало ще бъде белязано от серия кратки видеоформати, които Меган подготвя под своята лайфстайл марка As Ever. В тях тя ще показва не кралския блясък, а човешките истории зад него – за родителството, вътрешния баланс и пътя към увереността.
"Искам да правя съдържание, което носи стойност и показва реалността – без филтър, без сценарий, без перфектност“, казва тя.
Бранд с мисия
От известно време Меган изгражда As Ever не просто като бранд, а като философия за устойчив и осъзнат живот. Линията ѝ ще обединява продукти с етична визия, подкрепящи местни производители и женски предприемачески инициативи.
Маркъл залага на подход, който съчетава бизнес, кауза и личен пример – модел, който все повече се превръща в символ на новата женска независимост. Тя не просто продава продукт, а предава идея: че успехът може да бъде мек, осъзнат и състрадателен.
"Не се опитвам да бъда икона“
В интервю за The Scottish Sun Меган признава, че се е отказала да се опитва да угоди на всички.
"Най-големият ми урок е, че не можеш да контролираш как хората те възприемат. Но можеш да контролираш какво излъчваш – и дали това идва от автентичност.“
Този цитат звучи като нейн личен манифест. След години в ролята на актриса, след това на херцогиня, а днес на предприемач и майка, Меган очевидно е открила, че силата не идва от перфектния образ, а от честността.
Дали ще я наречем инфлуенсър, предприемач или просто модерна жена, Меган Маркъл продължава да провокира интерес – не заради заглавията около нея, а заради начина, по който използва гласа си. В свят, в който "съдържанието“ често се превръща в самоцел, тя залага на нещо по-дълбоко: автентичност, осъзнатост и връзка с реалността.
През 2025 г. Меган не просто рестартира кариерата си – тя пренаписва представата за това как изглежда женският успех днес. Без фасади, без угодничество, но с ясно съзнание за собствената стойност, пише Edna.bg.
