|Мария Силвестър става водеща в "Преди обед"
Тя обаче все още не е казала "Да“, а усилено преговаряла за условията, при които ще работи.
Звездата от "Бригада Нов дом“ вече е била до Петър Дочев в "Преди обед“ и зрителите много я харесаха. Това се случи в началото на юни, когато ръководството на Би Ти Ви осъзна, че хората не харесват "триглавата ламя“ в студиото – Зейнеб Маджурова, Оля Малинова и Франциска Йорданова. Зейнеб напусна с оправдание, че има нужда от време с трите си деца и затова не може да работи.
Франциска започна да се оглежда за ангажименти като съдия на състезания по танци – това, в което е експерт, а Оля се пробва с включвания като репортер. Мария Силвестър седна в стола на водещата в Преди обед“ и след три часа и половина ефир си тръгна като абсолютен фаворит за мястото.
Още тогава обаче беше ясно, че няма да е лесно да я наемат на постоянен договор. Повечето звезди имат проблем с това, че шоуто се излъчва на живо, всеки ден и продължава три часа и половина. Това им отнема ужасно много време.
Те предпочитат запис, отнема им няколко дни за снимки и след това се разпределя в рамките на цял сезон. Такава е заетостта на Мария с "Бригадата“, докато в "Преди обед“ трябва да ходи на снимки всеки ден, а след снимките – да се готви за следващия ефир. Именно това е спънало сключването на договор с нея през лятото, когато за мястото бе избрана Венета Райкова. Блондинката нямала проблеми с всекидневния ефир, за разлика от брюнетката.
Въпреки всичко в момента отново се водят преговори с Мария. От продукцията обмислят варианти за евентуално редуване на звездата с водещите, които поеха шоуто след изненадващото напускане на Венета – Оля, Яна Донева и Петър Дочев. Това ще даде на Силвестър известна свобода и възможност за отсъствия от работа. Но пък ще възобнови практиката с "трите грации", само дето този път вместо Оля, Зейнеб и Франциска ще са Оля, Яна и Мария. В продукцията не искат това и все още търсят начин да го избегнат, без да се налага да претоварват новата си титулярка.
Другият важен въпрос, по който се преговаря, логично, е заплащането. В Би Ти Ви нямат навик да предлагат кой знае какви заплати на служителите си. За Мария обаче най-вероятно ще се направи изключение, тъй като се радва на всеобщо одобрение и се очаква да поддържа високия рейтинг на шоуто. "Преди обед“ се оказа изключително важно предаване за телевизията – не само заради рейтинга, но и заради имиджа й. Затова в този случай в Би Ти Ви са готови да развържат кесиите.
