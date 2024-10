Мария Илиева направила дует с едно от световните музикални величия

© Мария Илиева се похвали, че готви голяма изненада за феновете си, като сподели, че е направила дует със звездата Джо Лин Търнър.



"Малко е да се каже, че се вълнувам. От няколко месеца насам не мога да си намеря място...Аз имам дует с Джо Лин Търнър!", пише тя в профила си в Instagram, като допълва: "Рок легенда, световна звезда, емблематичен вокалист на Rainbow и Deep Purple, човекът, изпял класики като "Can't Let You Go" и "Street of Dreams". Предстоящият му сингъл се казва "Forever" и е... с мен".



В същото време самият Джо Лин Търнър обяви съвместното им парче във Facebook, публикувайки страхотната си оценка за таланта на родната знаменитост, съобщи lifestyle.bg.



"Здравейте всички, вълнувам се и съм горд да обявя сътрудничеството си с невероятната българска вокалистка и истинска суперзвезда Мария Илиева. Възхищавам се на таланта на Мария от много дълго време и се надявах, че един ден ще работим заедно и най-накрая този ден дойде. Споделяме вокали в една силна и чувствителна песен, озаглавена "Forever". Красиво видео ще придружава изпълнението, което идеално допълва посланието. Не бих могъл да избера по-добър партньор за разпространение на любовта и единството в свят, който сега се нуждае от това повече от всякога."