|Марая е новият модел на България
Младата дама впечатли журито не само с външността си, но и с интелекта и увереното си сценично присъствие. С титлата Марая си спечели и правото да представи България на световния конкурс Model of the Universe“ който ще се проведе следващата седмица в Корея. Тя заминава още в понеделник за Сеул, където ще се съревновава с над 90 участнички от цял свят. “Щастлива съм и сега имам само 5 дни да се подготвя за Корея, което за мен ще е доста напрегнато, започвам да уча народен танц, с който ще представя България на сцената в Сеул", каза за "Телеграф“ миската.
На финала на националния конкурс в София се явиха 14 претендентки от различни градове на страната. Освен Марая Владимирова в челната тройка се наредиха още Изабела Георгиева – носителка на титлата "Топ модел на България“, Вероника Георгиева бе избрана за "Фотомодел на България“ а Преслава Василева от Габрово стана първа подгласничка в конкурса, за която любопитното е, че е професионален съдия по футбол.
Конкурсът премина в три тура – дефиле с ежедневни тоалети, тур по бански костюми, който предизвика най-силните аплодисменти, и финален тур с впечатляващи вечерни рокли на българската дизайнерка Лора Лиува.
Водеща на церемонията беше актрисата и модел Анна-Мария Чернева, която внесе допълнителен блясък на вечерта.
В състава на журито влязоха носителки на престижни национални и международни титли, сред които Мис България и Лейди България. Председател на журито беше Марина Цветанова – "Мис България“, която наскоро се завърна у нас с титлата "Модел на Европа“ от световен форум.
