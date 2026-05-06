Световноизвестният американски актьор с хърватски произход Джон Малкович официално получи хърватско гражданство по време на церемония, провела се в присъствието на висши държавни представители. Решението за предоставяне на документите беше връчено лично на звездата, съобщи министърът на вътрешните работи на Хърватия Давор Божинович. Министър Божинович, който заема поста в настоящия кабинет, отбеляза в социалната платформа Екс, че актьорът, известен с десетки емблематични роли, вече влиза в нова роля — тази на хърватски гражданин.

Преди официалното връчване на гражданството, Малкович бе приет на среща от хърватския премиер Андрей Пленкович. По време на разговора Пленкович, който е действащ министър-председател на страната, изрази своето удовлетворение от факта, че холивудската знаменитост продължава да поддържа жива връзката с предците си.

Джон Малкович има дълбока родова история в Хърватия — неговите предци по бащина линия са емигрирали в Съединените щати от град Озал. През годините актьорът е посещавал страната многократно, както за професионални ангажименти в театрални постановки, така и за частни визити.