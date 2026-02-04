ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Любо Нейков стяга сватба
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:13Коментари (0)237
©
Тази зима Любо Нейков е в центъра на репетициите за премиерата на спектакъла "Различният“ в Народния театър "Иван Вазов“.

Този нов комедиен текст на руския драматург Алексей Слаповски, режисиран от Стефан Спасов, ще дебютира през март, а Нейков ще изпълни главната роля – заклет ерген, който търси щастието си чрез брачни обяви, попадайки на интригуващи предложения и впускайки се в забавни, но и дълбоки житейски дилеми. Кой би предположил, че обичан и успешен актьор като Нейков не е стъпвал на най-голямата ни и технично оборудвана театрална сцена. Ето че тази година това ще бъде факт. Любо и днес не спира да работи върху превъплъщенията си в най-различни образи, продължава да търси нови емоционални и артистични провокации. Авторът на текста е Александър Ботиов.

На 2 февруари Нейков гостува в Бургас с постановката "Натюрморт със затлъстял племенник“ – комедия с елементи на драма, представена в Културния дом НХК. Пиесата на румънския драматург Йон Саедзру обаче не е просто забавление, а човеколюбива история за любовта, обичта и човешките слабости, които често правим на шега. Темите са близки до актьорската вселена на Нейков, който влиза в ролята на племенника, заобиколен от ексцентрични роднини и техните амбиции.

От 1998 г., а през 2011 г. той и съпругата му Гинка стават родители на дъщеря си Анна – прекрасно събитие, което, по думите му, променя живота му завинаги. Любо иска да се погрижи за племенницата си Инна, след като брат му почина от инфаркт през 2013 г. Момичето е било само на 16 години и актьорът официално става неин настойник, подпомагайки я както в образованието, така и в кариерното й развитие. Девойката има артистични заложби и преди години сбъдва детска мечта – чичо й я кани да участва в малка роля в хитовия сериал "Откраднат живот“. Инна завършва Медицинския университет в София със специалност "Акушерство и гинекология“ и днес е топ специалист в столичната болница "Майчин дом“, където я описват като внимателен и отдаден професионалист. Тя вече живее щастливо с годеника си Евгени, с когото са заедно още от училище. Двете дъщери на актьора – Анна и Инна – имат топли отношения и са близки като сестри, което радва всички в родата, както и феновете на комедианта.

Гинка, съпругата на Нейков, предпочита да стои далеч от прожекторите. Тя се занимава с фотография, а семейните пътувания, за които родата се шегува, че са малки приключения, винаги са съпроводени от много снимки и смях. Гинка никъде не спекулира с фамилията на мъжа си, за да запази своята независима идентичност в социалните мрежи и професионалния си живот.

Любо е топъл човек, въпреки че е роден на мразовития 7 февруари 1972 г. в Червен бряг. Още от младеж знае, че актьорската професия е неговото призвание. Киното и телевизията също са му слабост, но театърът винаги му е носил повече удовлетворение още от дете. Надява се да продължи така до преклонна възраст. Той е категоричен, че актьорската професия му е дала спокойствие, мъдрост, мир и поглед върху хората и живота. Според него времето на земята е кратко и безмилостно и е по-добре да живеем човешки. Нейков смята, че е много по-трудно да разсмееш човек, отколкото да го разплачеш. Вярва, че всеки майстор на хумора е преминал през трагедия, а тези, които се опитват да бъдат забавни, но не са, просто не познават болката. Любо е загубил брат си и майка си и никога не се е справил с тъгата, а се е научил да живее с нея.

Завършва НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов“ през 1998 г. в класа по куклено актьорско майсторство. Някои актьори споделят, че завършилите тази специалност могат да играят драматичен театър, но обратното е почти невъзможно. Първите му професионални изяви са в телевизионните предавания "Шоуто на Слави“ и "Хъшове“, където се налага като естествен комик и остър наблюдател на обществото чрез сатирични имитации на политици и известни личности. Неговите персонажи често стават култови – от сатири на политически фигури до изпълнения с хумористичен заряд, които оставят трайна следа в българската попкултура и карат поколения наред да се усмихват и до днес.

Нейков е сред създателите на забавното телевизионно предаване "Комиците“ заедно с Христо Гърбов, Руслан Мъйнов и Кръстю Лафазанов – формат, който се радва на огромна популярност и дълго време доминира зрителските класации. Една от култовите му роли остава кметът Рангел Чеканов в хитовия сериал "Столичани в повече“, който се превръща в телевизионен феномен с милиони зрители.

Любо има значима филмова и телевизионна кариера – с роли в международни продукции като "Мисия Лондон“ и "Рамбо: Последна кръв“, както и в български проекти, включително медицинската драма "Откраднат живот“, където играе бащата на героинята на Алекс Сърчаджиева. Освен пред камера, Нейков работи като продуцент, озвучител, участва в дублажи на филми като "Гарфилд“ и често е предпочитано лице в реклами.

Двете съвсем различни по дух постановки – "Различният“ и "Натюрморт със затлъстял племенник“ – показват нещо съществено за познатото амплоа на комедийния актьор: той не се задържа само в сатиричната зона, а търси сцени, които изследват човешките отношения отвъд повърхностния смях. И двете пиеси предлагат зрелищност, но и въпроси, които оставят публиката замислена дълго след финалните аплодисменти, пише HotArena.

Любо Нейков е артист с многопластов талант. Той умее да предизвиква смях, но и да разказва истории с истинско човешко сърце. Любовта му към сцената е дълбока, но още по-силна е любовта към семейството.


Още по темата: общо новини по темата: 3248
04.02.2026 Нели Рангелова е повече от страшна
04.02.2026 Ева Кикерезова се завърна в телевизията, появи се по bTV
04.02.2026 Съдят бившия съпруг на Джил Байдън за убийството на сегашната му жена
04.02.2026 Хванаха ги и на втората им среща
04.02.2026 "Ергенът" започва, жените ще се избират от роднини и на бал
04.02.2026 Майка спаси двегодишната си дъщеря, като дари част от черния си дроб
предишна страница [ 1/542 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Нели Рангелова е повече от страшна
16:42 / 04.02.2026
Ева Кикерезова се завърна в телевизията, появи се по bTV
12:33 / 04.02.2026
"Ергенът" започва, жените ще се избират от роднини и на бал
09:56 / 04.02.2026
The Times: Епстийн e имал тайно дете, което е било отнето от майк...
19:56 / 03.02.2026
Pandora Winter Love Story ТУРНЕ: Магията на споделените моменти з...
15:55 / 03.02.2026
Четири мощни изригвания на слънцето в началото на февруари
16:26 / 03.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Единственият тунел, който свързва Северна и Южна България, остава напълно забравен
Единственият тунел, който свързва Северна и Южна България, остава напълно забравен
09:40 / 03.02.2026
Икономист: Покупката на собствен дом е практически невъзможнa, държавата да поема ипотеката на семейства с деца
Икономист: Покупката на собствен дом е практически невъзможнa, държавата да поема ипотеката на семейства с деца
19:32 / 02.02.2026
Казаха колко евро е средната заплата в Гърция
Казаха колко евро е средната заплата в Гърция
12:53 / 03.02.2026
Тежък удар пред заведение за гироси в Пловдив, дете е оперирано по спешност
Тежък удар пред заведение за гироси в Пловдив, дете е оперирано по спешност
17:35 / 03.02.2026
Мариана Попова: Бях смазана. Да, смазана
Мариана Попова: Бях смазана. Да, смазана
15:41 / 02.02.2026
DARA: Взех решение за "Евровизия"
DARA: Взех решение за "Евровизия"
18:55 / 02.02.2026
Адвокат: Напълних кошницата, зачаках на опашката на касата и със свито сърце извадих 200 евро
Адвокат: Напълних кошницата, зачаках на опашката на касата и със свито сърце извадих 200 евро
21:54 / 02.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Делото Епстийн
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
51-ото Народно събрание
Инцидент пред заведение за гироси в Пловдив
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: