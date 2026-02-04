Любо Нейков стяга сватба

© Тази зима Любо Нейков е в центъра на репетициите за премиерата на спектакъла "Различният“ в Народния театър "Иван Вазов“.



Този нов комедиен текст на руския драматург Алексей Слаповски, режисиран от Стефан Спасов, ще дебютира през март, а Нейков ще изпълни главната роля – заклет ерген, който търси щастието си чрез брачни обяви, попадайки на интригуващи предложения и впускайки се в забавни, но и дълбоки житейски дилеми. Кой би предположил, че обичан и успешен актьор като Нейков не е стъпвал на най-голямата ни и технично оборудвана театрална сцена. Ето че тази година това ще бъде факт. Любо и днес не спира да работи върху превъплъщенията си в най-различни образи, продължава да търси нови емоционални и артистични провокации. Авторът на текста е Александър Ботиов.



На 2 февруари Нейков гостува в Бургас с постановката "Натюрморт със затлъстял племенник“ – комедия с елементи на драма, представена в Културния дом НХК. Пиесата на румънския драматург Йон Саедзру обаче не е просто забавление, а човеколюбива история за любовта, обичта и човешките слабости, които често правим на шега. Темите са близки до актьорската вселена на Нейков, който влиза в ролята на племенника, заобиколен от ексцентрични роднини и техните амбиции.



От 1998 г., а през 2011 г. той и съпругата му Гинка стават родители на дъщеря си Анна – прекрасно събитие, което, по думите му, променя живота му завинаги. Любо иска да се погрижи за племенницата си Инна, след като брат му почина от инфаркт през 2013 г. Момичето е било само на 16 години и актьорът официално става неин настойник, подпомагайки я както в образованието, така и в кариерното й развитие. Девойката има артистични заложби и преди години сбъдва детска мечта – чичо й я кани да участва в малка роля в хитовия сериал "Откраднат живот“. Инна завършва Медицинския университет в София със специалност "Акушерство и гинекология“ и днес е топ специалист в столичната болница "Майчин дом“, където я описват като внимателен и отдаден професионалист. Тя вече живее щастливо с годеника си Евгени, с когото са заедно още от училище. Двете дъщери на актьора – Анна и Инна – имат топли отношения и са близки като сестри, което радва всички в родата, както и феновете на комедианта.



Гинка, съпругата на Нейков, предпочита да стои далеч от прожекторите. Тя се занимава с фотография, а семейните пътувания, за които родата се шегува, че са малки приключения, винаги са съпроводени от много снимки и смях. Гинка никъде не спекулира с фамилията на мъжа си, за да запази своята независима идентичност в социалните мрежи и професионалния си живот.



Любо е топъл човек, въпреки че е роден на мразовития 7 февруари 1972 г. в Червен бряг. Още от младеж знае, че актьорската професия е неговото призвание. Киното и телевизията също са му слабост, но театърът винаги му е носил повече удовлетворение още от дете. Надява се да продължи така до преклонна възраст. Той е категоричен, че актьорската професия му е дала спокойствие, мъдрост, мир и поглед върху хората и живота. Според него времето на земята е кратко и безмилостно и е по-добре да живеем човешки. Нейков смята, че е много по-трудно да разсмееш човек, отколкото да го разплачеш. Вярва, че всеки майстор на хумора е преминал през трагедия, а тези, които се опитват да бъдат забавни, но не са, просто не познават болката. Любо е загубил брат си и майка си и никога не се е справил с тъгата, а се е научил да живее с нея.



Завършва НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов“ през 1998 г. в класа по куклено актьорско майсторство. Някои актьори споделят, че завършилите тази специалност могат да играят драматичен театър, но обратното е почти невъзможно. Първите му професионални изяви са в телевизионните предавания "Шоуто на Слави“ и "Хъшове“, където се налага като естествен комик и остър наблюдател на обществото чрез сатирични имитации на политици и известни личности. Неговите персонажи често стават култови – от сатири на политически фигури до изпълнения с хумористичен заряд, които оставят трайна следа в българската попкултура и карат поколения наред да се усмихват и до днес.



Нейков е сред създателите на забавното телевизионно предаване "Комиците“ заедно с Христо Гърбов, Руслан Мъйнов и Кръстю Лафазанов – формат, който се радва на огромна популярност и дълго време доминира зрителските класации. Една от култовите му роли остава кметът Рангел Чеканов в хитовия сериал "Столичани в повече“, който се превръща в телевизионен феномен с милиони зрители.



Любо има значима филмова и телевизионна кариера – с роли в международни продукции като "Мисия Лондон“ и "Рамбо: Последна кръв“, както и в български проекти, включително медицинската драма "Откраднат живот“, където играе бащата на героинята на Алекс Сърчаджиева. Освен пред камера, Нейков работи като продуцент, озвучител, участва в дублажи на филми като "Гарфилд“ и често е предпочитано лице в реклами.



Двете съвсем различни по дух постановки – "Различният“ и "Натюрморт със затлъстял племенник“ – показват нещо съществено за познатото амплоа на комедийния актьор: той не се задържа само в сатиричната зона, а търси сцени, които изследват човешките отношения отвъд повърхностния смях. И двете пиеси предлагат зрелищност, но и въпроси, които оставят публиката замислена дълго след финалните аплодисменти, пише HotArena.



Любо Нейков е артист с многопластов талант. Той умее да предизвиква смях, но и да разказва истории с истинско човешко сърце. Любовта му към сцената е дълбока, но още по-силна е любовта към семейството.