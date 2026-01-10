ИЗПРАТИ НОВИНА
Любимата певица на цяла България днес става на 63!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:05
©
Родена е на 10 януари 1963 г. в Бургас, но едва през 1977 г. заживява там. Преди това израства в с. Звездец (родното място на баща ѝ;), след това в Сливен. Баща ѝ е военен, майка ѝ – учителка; има и брат, Йордан, който е с 4 години по-голям от нея. Той умира на 7 ноември 2020 г. след тежко боледуване от COVID-19.

Завършва гимназия в Бургас и след това изкарва курсове по машинопис и стенография в Стара Загора. Благодарение на курсовете започва да работи като машинописка в общинската администрация на града.

Никога не е предполагала, че ще се занимава с музика – най-вече заради ниския си дрезгав глас. Дори я изключват от училищния хор заради шумове в гласа. След няколко години работа като машинописка, се отказва от тази работа и започва да се занимава сериозно с музика.

През 1988 г. приятелка я завежда в самодейна група и я харесват да пее с тях по заведения. След 3 месеца си купува първия микрофон. С него излиза за първи път на сцена в Слънчев бряг.

След като изоставя работата си на машинописка през 1990 г., започва да пее в заведения в Бургас. През 1995 година се явява на конкурс, организиран от Ева и Гого от популярната през 70-те години на ХХ в. група "Тоника“. В журито на конкурса е Стефан Диомов, който търси хора за попълнение на тогавашната група "Горещ пясък“.

Още на следващия ден ѝ правят пробни записи в студио "Горещ пясък“ и през януари 1996 година е назначена за солистка на оркестъра. С това започва кариерата ѝ на професионална певица.

Честит рожден ден на уникалната Тони Димитрова!


Добре, че не остана машиноПИСКА, а беше машиноПИСТКА.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

