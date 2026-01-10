ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Любимата певица на цяла България днес става на 63!
Завършва гимназия в Бургас и след това изкарва курсове по машинопис и стенография в Стара Загора. Благодарение на курсовете започва да работи като машинописка в общинската администрация на града.
Никога не е предполагала, че ще се занимава с музика – най-вече заради ниския си дрезгав глас. Дори я изключват от училищния хор заради шумове в гласа. След няколко години работа като машинописка, се отказва от тази работа и започва да се занимава сериозно с музика.
През 1988 г. приятелка я завежда в самодейна група и я харесват да пее с тях по заведения. След 3 месеца си купува първия микрофон. С него излиза за първи път на сцена в Слънчев бряг.
След като изоставя работата си на машинописка през 1990 г., започва да пее в заведения в Бургас. През 1995 година се явява на конкурс, организиран от Ева и Гого от популярната през 70-те години на ХХ в. група "Тоника“. В журито на конкурса е Стефан Диомов, който търси хора за попълнение на тогавашната група "Горещ пясък“.
Още на следващия ден ѝ правят пробни записи в студио "Горещ пясък“ и през януари 1996 година е назначена за солистка на оркестъра. С това започва кариерата ѝ на професионална певица.
Честит рожден ден на уникалната Тони Димитрова!
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2926
|
|предишна страница [ 1/488 ] следващата страница
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 1 ч. и 4 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Любопитни новини:
В Пловдив се роди наследничката на Маргините Марая Месропян
10:25 / 10.01.2026
Преди три месеца стана майка за втори път, днес навършва 55
09:30 / 10.01.2026
Оплюха новия проект на Магърдич Халваджиян: Не става!
14:00 / 10.01.2026
Азис: Ще се омъжвам!
21:54 / 09.01.2026
Тя няма да изиграе Лили Иванова в биографичния филм
12:27 / 09.01.2026
Цвети от "Хелс китчън" пребита от италианеца! Той: Кръшкаше ми с ...
10:08 / 09.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Meteo Balkans: Навлизаме във фалшива зима
19:51 / 08.01.2026
Участник от "Игри на волята" ще става татко
12:28 / 09.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS