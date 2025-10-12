© виж галерията Луксът и скъпите парцалки на Ана-Шермин се оказаха плод на фантазиите ѝ. Познавачи на продукцията, предлагана в популярните платформи Шейн и Тему, твърдят, че оскъдните рокли, с които се пъчи в "Ергенът: Любов в рая" мъжката сърцеразбивачка са именно от там и дори дадоха примери в социалните мрежи с конкретни снимки.



Наскоро мацката смело заяви, че месечната й издръжка надхвърля 20 000 лв. Освен това тя не спира да се хвали какъв луксозен и ВИП живот живее, с какви богати мъже е във връзки и как й се угажда за всичко, пише "България Днес".