Лияна влезе в болница
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:56 / 29.11.2025
©
Певицата Лияна сподели видео от болнична стая, в което се вижда, че преминава през процедура с венозна система. В сторито си тя разкри причината за посещението:

"Както виждате - правя вливки с глутатион, нещо, което правя при всяко мое посещение в Мерано", каза изпълнителката.

На кадъра се вижда ръката ѝ с поставена система, а около нея – медицинска апаратура, което подсказва, че става дума за специализирана терапия.

Лияна от години споделя, че посещава клиники в Мерано, Италия за различни възстановителни и детокс процедури, а този път очевидно не прави изключение.







