Къци Вапцаров с дългогодишна зависимост
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:01Коментари (1)3102
©
В новия епизод на "Животът по действителен случай“ – тази събота от 17:00 ч. по bTV, специален гост ще бъде Къци Вапцаров – емблематично лице от телевизията и шоубизнеса у нас.

Той ще представи своята филмова продукция "Добри родители“, заснета по действителен случай, и ще разкаже за дебюта си като режисьор. Музиката към филма е дело на неговия най-голям син - Асен, а зрителите ще научат с какво се занимават и другите му деца - къде живеят и дали ще поемат по неговия път.

Пред водещата, Вапцаров ще сподели и една романтична история за съпругата си, и ще направи лично признание за дългогодишна зависимост, която е успял да преодолее. Как шоуменът поддържа формата си днес, както физически, така и психически – зрителите ще разберат в събота от 17:00 ч. по bTV. 

 В рубриката "Моето ново Аз“ ще бъде представена историята на Емилия от София – жена, която въпреки тежките житейски обстоятелства, успява да запази своята сила и достойнство. След загубата на съпруга си, тя е принудена да работи в нощни заведения, където става свидетел на тайни купони на шефове на силови групировки. Животът ѝ преминава през множество мъки, трудности и лишения.

Трагедията се задълбочава, когато синът ѝ става жертва на алкохолна зависимост. Днес Емилия живее с тежките спомени от миналото, но и с надежда за бъдещето, с помощта на специалистите от клиниките на "Моето ново Аз“. Тя намира надежда и сили за ново начало.


